記者蔡宜芳/綜合報導

南韓人氣女團NewJeans被捲入製作人閔熙珍與母公司HYBE娛樂的紛爭之中,事件動向備受關注。而同門師兄防彈少年團的成員柾國,因為14日疑似為NewJeans加油的PO文,掀起網友熱議,對此,其經紀公司也做出了回應。

▲柾國14日的發文被認為是在支持NewJeans。(圖/翻攝自BTS IG、NewJeans X)

柾國14日在為愛犬創立的帳號中,寫下「Artists are not guilty(藝人是無罪的)」,並附上五顆藍色、粉色、黃色、綠色和紫色的愛心,以及一個加油的符號。接著,他又再寫道:「Don't use them(不要利用他們)。」被聯想是在為NewJeans加油打氣。

▲柾國二度發文。(圖/翻攝自Instagram/bowwow_bam)

對此,柾國所屬經紀公司BigHit Music先是回應表示「正在確認發文意圖」,不久後向韓媒表示:「是指『無論任何情況下,將年輕的藝人捲入爭議,或是作為擋箭牌,都是不應該發生的事情』,他(柾國)的發文是出於這樣的想法。」