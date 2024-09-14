韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

南韓職棒樂天巨人啦啦隊成員禹臣希（우신희）外型甜美，近日到釜山進行大學校慶表演，意外在表演中胸墊整塊滑落，尷尬畫面被拍下瘋傳。

▲禹臣希。（圖／翻攝自禹臣希IG）



禹臣希當天穿著白色背心搭配牛仔短裙，在舞台上盡情表演，不料胸墊突然脫落，胸部頓時分成兩截，乍看像是有4個胸部，讓她相當尷尬，雖然一陣驚慌，但她在間奏時機智轉身，迅速調整好胸墊，繼續完成表演。

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▲禹臣希跳到一半胸墊滑落。（圖／翻攝自YouTube／Lunatic Soul）

近來韓職啦啦隊成員越來越多人來台加盟，南韓YouTuber「挖系桑米西」11日便上傳了一支影片，整理了目前南韓球迷間對於李珠珢可能要被挖角來台的討論，他坦言部分極端球迷憤怒表示「台灣是個用錢搶走我們啦啦隊的國家」、「台灣是小偷」、「堅持反對她去台灣發展」等，對台灣的反感增長，非常不滿台灣用錢挖走自家的啦啦隊女神們，甚至揚言不會到台灣旅遊，拒買台灣的珍珠奶茶、筆電、腳踏車等。

另一方面，也有不少球迷點出現實面，透露南韓啦啦隊工作環境很差、薪資也低，相比之下，台灣給予啦啦隊更好的待遇、條件，來台灣尋求更好的環境並不奇怪，如果能在更好的環境工作，粉絲應該尊重選擇，「挖系桑米西」也表達看法「有些韓國粉絲不接受這個事實，只專注於批評台灣，這是不公平的」，他還提到有人比較了台韓之間的文化差異，啦啦隊員在南韓有時會受到球迷不當對待，且較保守、男尊女卑、嚴格的階級文化等，應該學習台灣的優點以改善不足。