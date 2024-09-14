ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

南韓職棒樂天巨人啦啦隊成員禹臣希（우신희）外型甜美，近日到釜山進行大學校慶表演，意外在表演中胸墊整塊滑落，尷尬畫面被拍下瘋傳。

▲禹臣希跳到一半胸墊滑落。（圖／翻攝自禹臣希IG）

▲禹臣希。（圖／翻攝自禹臣希IG）

禹臣希當天穿著白色背心搭配牛仔短裙，在舞台上盡情表演，不料胸墊突然脫落，胸部頓時分成兩截，乍看像是有4個胸部，讓她相當尷尬，雖然一陣驚慌，但她在間奏時機智轉身，迅速調整好胸墊，繼續完成表演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲禹臣希跳到一半胸墊滑落。（圖／翻攝自YouTube／Lunatic Soul）

▲禹臣希跳到一半胸墊滑落。（圖／翻攝自YouTube／Lunatic Soul）

▲禹臣希跳到一半胸墊滑落。（圖／翻攝自YouTube／Lunatic Soul）

▲禹臣希跳到一半胸墊滑落。（圖／翻攝自YouTube／Lunatic Soul）

近來韓職啦啦隊成員越來越多人來台加盟，南韓YouTuber「挖系桑米西」11日便上傳了一支影片，整理了目前南韓球迷間對於李珠珢可能要被挖角來台的討論，他坦言部分極端球迷憤怒表示「台灣是個用錢搶走我們啦啦隊的國家」、「台灣是小偷」、「堅持反對她去台灣發展」等，對台灣的反感增長，非常不滿台灣用錢挖走自家的啦啦隊女神們，甚至揚言不會到台灣旅遊，拒買台灣的珍珠奶茶、筆電、腳踏車等。

另一方面，也有不少球迷點出現實面，透露南韓啦啦隊工作環境很差、薪資也低，相比之下，台灣給予啦啦隊更好的待遇、條件，來台灣尋求更好的環境並不奇怪，如果能在更好的環境工作，粉絲應該尊重選擇，「挖系桑米西」也表達看法「有些韓國粉絲不接受這個事實，只專注於批評台灣，這是不公平的」，他還提到有人比較了台韓之間的文化差異，啦啦隊員在南韓有時會受到球迷不當對待，且較保守、男尊女卑、嚴格的階級文化等，應該學習台灣的優點以改善不足。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

小楊嫂現身力挺！正妹助手「極大精神傷害」　衰捲小楊哥風波

小楊嫂現身力挺！正妹助手「極大精神傷害」　衰捲小楊哥風波

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲

吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

小楊嫂現身力挺！正妹助手「極大精神傷害」　衰捲小楊哥風波

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 爆《同學來了》要求點名劉伊心「轉台王」！男星全說了 製作單位急道歉
  2. 表態支持NewJeans？BTS柾國突發文「藝人沒有罪」　韓網熱議
  3. 陶喆暌違10年小巨蛋開唱「萬張門票瞬殺」！　鬆口加場可能性
  4. 「王陽明到底在邱什麼」酷炫忍很久全說了：不懂 釣出本尊回應了！
  5. 張艾嘉《女兒的女兒》首映催淚　劉奕兒「一靠近她就爆哭」
  6. 日本人氣男團「一日戀人」愛上大15歲人妻　安達祐實姨母笑心動了
  7. 周湯豪小巨蛋演唱會票房開紅盤　卻自揭「有人群恐懼症」
  8. 賈斯汀認了酒駕！公開現身謝罪：就算只喝1杯也不能開車　判決出爐
  9. 吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲
  10. 認識15年「才邀到他拍MV」　TRASH樂團：終於請得起了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366