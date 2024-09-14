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李若希多倫多影展露鋒芒　正氣之劍武術超群

記者葉文正／台北報導


新晉動作女星李若希（Celine Lee）在今年的多倫多國際影展（TIFF）上，以電影《正氣之劍》（Sword of Honor)，首次踏上國際舞臺。此次影展眾星雲集，包括安潔麗娜裘莉與妮可基曼等。李若希表示，很榮幸能夠參與其中，並在這場全球電影人的盛會中見習電影文化的多種風貌。

▲動作女星李若希（Celine Lee）首次踏上多倫多影展，一襲經典優雅的黑紗禮服，展示了勻稱健美的身材。。（圖／天王國際影業股份有限公司提供）

▲動作女星李若希（Celine Lee）首次踏上多倫多影展，一襲經典優雅的黑紗禮服，展示了勻稱健美的身材。（圖／天王國際影業股份有限公司提供）
作為一名跨界電影圈的新人，李若希的影展首秀讓人矚目。在紅毯採訪中，李若希表示，非常榮幸能夠參與多倫多國際影展，並且對電影《正氣之劍》有很大的期待，她說「這是我第一次來到多倫多影展，也是我第一次有機會與如此多的國際優秀電影人近距離交流。我很期待觀眾們對這部電影的回饋，並希望能通過這次影展汲取更多的經驗。」

▲動作女星李若希（Celine Lee）首次踏上多倫多影展，一襲經典優雅的黑紗禮服，展示了勻稱健美的身材。。（圖／天王國際影業股份有限公司提供）

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▲動作女星李若希（Celine Lee）身手不凡。（圖／天王國際影業股份有限公司提供）
《正氣之劍》講述一位武術女高手在面對歷史危機時，毅然決然肩負起守護正義與捍衛和平的重任。電影中展現最新的AI 3D科技立體臨場感，深入探討道德與信仰的複雜性，向觀眾傳遞了正義、勇氣和武術精神的核心價值。李若希在片中內心堅韌、技藝超群，她不僅需要通過高難度的武術動作來展示角色的力量，還要深入挖掘角色的情感層次。這是李若希首次擔綱電影女主角，為此接受長時間的武術訓練，在拍攝過程中表現出高度的敬業精神。

▲動作女星李若希（Celine Lee）首次踏上多倫多影展，一襲經典優雅的黑紗禮服，展示了勻稱健美的身材。。（圖／天王國際影業股份有限公司提供）

▲李若希（Celine Lee）期待嶄露頭角。（圖／天王國際影業股份有限公司提供）

此次影展開幕式由加拿大總理杜魯道親自致辭。他表達了對全球電影工作者的感謝，並對多倫多國際影展作為國際文化交流平臺的意義給予了高度評價。李若希表示，非常感激有機會作為全球電影工作者的一員，參與到這一全球矚目的電影盛事中。她認為，電影不僅是娛樂，更是一種文化交流的方式。通過電影，不同國家和地區的人們能夠相互理解與尊重。

此次出席多倫多國際影展，李若希展現出了她的多重潛力，吸引多國製片公司的目光，並開始邀約她參與電影的演出。隨著「正氣之劍」即將在明年登埸，李若希的表現無疑將成為影展的亮點之一。期待她將在國際影壇上持續發光發熱。

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