神田沙也加渣男前任復出！　「2同台演員辭演切割」網：正確選擇

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星前山剛久在前女友神田沙也加2021年墜樓逝世後，飽受輿論抨擊，於2022年宣佈退出演藝圈。不過，他近來又復出演舞台劇，消息一出受到各界批評，13日還傳出原本將與他同台的兩位女演員都選擇辭演。

▲神田沙也加墜樓後不久，前山剛久便陷入爭議。（圖／翻攝自Instagram／sayakakanda、takahisa_maeyama0207）

前山剛久在演藝圈消失三年後，於8日宣佈要參演11月的舞台劇《那天和陣雨同行》，不過，由於他2021年被爆曾以言語暴力對待神田沙也加，是壓垮女方的主要關鍵，因此許多網友都狠批「憑什麼復出」。

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▲前山剛久將以舞台劇復出。（圖／翻攝自Instagram／takahisa_maeyama0207）

而AKB48出身的高橋彩香和同門演員湯田陽花，原定都將演出《那天和陣雨同行》，然而，兩人的經紀公司13日突然發出聲明，表示已經辭演，同時強調：「有關所屬藝人出演或辭演舞台劇、活動及各種演藝項目的決定，均由經紀公司做出，並非藝人本人的判斷。」但未提及辭演的具體原因。

▲高橋彩香（左）、湯田陽花（右）宣佈辭演。（圖／翻攝自高橋彩香IG、湯田陽花X）

對此，不少網友都認為是前山剛久的原因，「支持經紀公司的決定」、「其他人最好也趕快退出，不然會對演藝事業造成影響」、「很多人都在說若自己支持的演員跟他（前山）共演，就要抵制呢」。

此前，松田聖子的女兒神田沙也加在2021年墜樓身亡，隨後，前山剛久便被爆出是神田沙也加的男友，且在兩人交往時劈腿、冷暴力，還叫女方「去死」，事件讓外界相當震驚，前山也因此斷送演藝事業。

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