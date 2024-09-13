吳謹言被瘋傳懷孕5個月！　秘戀洪堯7年…老闆于正祝詞「雙喜臨門」

記者陳芊秀／綜合報導

34歲大陸女星吳謹言13日宣布領證結婚，對象是小2歲男星洪堯，兩人曾在《延禧攻略》是復仇對立，戲外則爆出愛火。儘管外界不看好聲浪不斷，兩人秘密相戀長達7年，更傳出她懷孕5個月。

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▲吳謹言閃婚洪堯被瘋傳懷孕5個月。（圖／翻攝自微博）

于正是吳謹言、洪堯所屬娛樂公司「歡娛影視」創始人，也時常為自己的藝人發聲。他在兩人官宣結婚後，送上祝福發文「良辰吉日，雙喜臨門，大吉大利，見者隨喜」。

▲吳謹言、洪堯公司老闆于正發文祝福。（圖／翻攝自微博）

吳謹言閃婚火速被謠傳懷孕，更有陸網謠傳已經懷孕5個月，自去年起一直有備孕傳聞等。網友見于正祝詞稱「雙喜臨門」，留言問「雙喜？懷寶寶了嗎？」于正則回答「陸虎也結婚啊，好朋友和藝人的婚禮在同一天對我而言不就是雙喜？」

▲網友為何用「雙喜」，于正稱好朋友和藝人的婚禮在同一天。（圖／翻攝自微博）

同時網友湧入于正祝賀文留言「你怎沒攔住她嫩。」于正回答「為啥要攔，女大當嫁。」粉絲疑惑「你給我解釋一下吳謹言還有那麽多劇！怎麽能爆結婚？」于正回應「演戲是演戲，生活是生活，我們又不是愛豆」。由於于正曾為吳謹言澄清戀情，如今挨轟「你怎麼騙人」，他回應「人家的隱私不想讓人知道不行嗎？」更有人敲碗吳謹言、王星越二搭劇找洪堯演「那《墜落春夜》男二讓他來演」，于正親回「我就是這麽想的」，與網友互動戰力堅強。