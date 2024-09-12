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米可白克服恐水「10天學會游泳」　同框孫綻放閃：他每次都沒缺席

記者蔡宜芳／綜合報導

女星米可白近來為了拍紀錄片，挑戰自己的恐水症，開始學游泳。她於12日報喜透露自己終於成功學會游泳，同時感謝親友相助，以及男友孫綻的陪伴。

外送用▲▼米可白10天學會游泳　同框孫綻放閃：都沒缺席。（圖／翻攝自Facebook／米可白、孫綻 Sean Sun）

▲米可白在8月底承認和孫綻的戀情。（圖／翻攝自Facebook／米可白、孫綻 Sean Sun）

米可白強調，成為一位演員絕非易事，每個角色都需要全力投入，否則屬於自己的舞台就會被他人奪走。為了更好地詮釋角色，她不惜去學習新的技能，包括考取機車駕照、學習剪頭髮、了解古代接生的方法、練習使用舊式縫紉機，甚至是學習打麻將，「我不斷突破自己，希望自己更好。」

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而米可白近來為了拍攝紀錄片，更是挑戰了自己的恐水症，開始學習游泳。她說，自己過去極度恐水，即使只是穿著救生衣在沒有踩到地的水面上，也會因恐懼而尖叫。然而，歷經三周共十天的練習，她成功地學會了游泳，現在的她，已經可以游完25公尺的距離，並且可以連續游完三趟，過程中不需要停下來，也不需要摸旁邊的牆壁，甚至不需要踩地。

▲▼米可白10天學會游泳　同框孫綻放閃：都沒缺席。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白透露自己學會了游泳。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白坦言，她並不是天才，學習任何技能都比別人慢，但她知道有很多人在背後支持她，包括她的老闆、朋友們，以及她的男友孫綻，「每次練習他都沒有缺席～他真的很愛碎念，一直矯正我動作，但他也很溫暖⋯好幾次我想放棄⋯他總說『你很棒，相信自己』。」

隨後，孫綻也轉發米可白的限時動態，替女友成功學會游泳感到開心，他也笑說：「不然都以為在訓練我了～老師還問我要不要去當救生員。」

▲▼米可白10天學會游泳　同框孫綻放閃：都沒缺席。（圖／翻攝自Instagram／solarkingsean）

▲孫綻每次都會陪米可白練習游泳。（圖／翻攝自Instagram／solarkingsean）

【米可白全文】

要成為演員真的不容易，對於每個角色都必須全力以赴～ 在戲劇圈裡 每個人都在等一個機會，如果你不好好努力⋯發光發亮的舞台就屬於別人

為了演一個賣麵載貨 我去考了機車駕照 ，為了演一個美髮師 我去學了剪頭髮，為了演助產士 我去了解以前年代怎麼接生，為了演一個有年代的裁縫師 我去修改店借舊式的縫紉機 不斷練習，為了演一場麻將戲 我拜託朋友教我打麻將⋯，為了演一個冷面上司 我看了好多職場的劇～我不斷突破自己 希望自己更好

最近開始嘗試游泳 就為了拍攝紀錄片～我打破了我極度怕水的恐懼⋯ 我想詮釋你的故事 帶著你的勇敢往前行～

3週的時間 總共練了10天，我學會游泳了
我恐水 泳裝都是買來拍照～穿著救生衣沒踩到地會尖叫⋯之前拍落水戲 在海水裡泡30分鐘起來就失溫 （太驚恐）⋯

今天的我 能25公尺 ～蛙式+抬頭蛙 來回3趟
過程沒有停頓～也不需要摸旁邊的牆壁⋯也不需要踩地，我真的超感動的。上禮拜下碧潭游 我抱著魚雷浮標 不敢鬆手 全程踢了1個半小時的水～我內心在哭泣 心裡想的是，我為什麼要答應劇組那麼快⋯不到一個月的練習時間⋯～我要泳渡日月潭 ⋯但我不會游泳⋯

我不是天才 ～學任何技能也比別人慢，但我知道身邊有很多小天使幫忙還有我的老闆跟Lulu 和立倢為我加油⋯我不孤單

今天游了300公尺～謝謝一直陪伴我的 #孫教練 每次練習他都沒有缺席～他真的很愛碎念 一直矯正我動作 ，但他也很溫暖⋯好幾次我想放棄⋯他總說 ：你很棒 相信自己

#日月潭我來了
#感謝劇組 #總讓我不斷突破自己
#我會帶著你們給予的力量 #繼續前進
#游泳後的照片 #已不在乎形象
#每次練習就是2小時起跳 #我骨頭要散了

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