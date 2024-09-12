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正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸親民風格深受喜愛，近來他喜事連發，先是買下了人生中的第一棟房子，11日又無預警在Instagram發文，宣布脫離單身的好消息，吸引廣大粉絲開心為他送上祝福。由於他與女友的合照遮住了女方長相，因此引發網友們好奇他女友的真面目，先前與他一起登上Joeman頻道「約會對決」節目的來福，成了被猜測的對象之一，對此，來福親自發聲否認。

▲大蛇丸先前登上約會對決，對象是來福。（圖／翻攝自痣作人、來福Instagram）

▲大蛇丸先前登上約會對決，對象是來福。（圖／翻攝自痣作人Instagram）

來福在Instagram曬出一張與狗狗的合照，寫下「抱歉了各位，這女人還是單身狗唷」，間接表達了自己並非大蛇丸女友。事實上猜測來福是否為大蛇丸女友也在Dcard也掀起討論，來福本人截取了其中1則有貶低意味的留言，該留言寫著「來福是在歡場的女孩子，人家她根本看不起蛇丸，我不是說蛇丸很差，畢竟歡場的女生不是圖帥、就是圖錢，還能圖什麼？」。

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▲大蛇丸先前登上約會對決，對象是來福。（圖／翻攝自痣作人、來福Instagram）

▲大蛇丸先前登上約會對決，對象是來福。（圖／翻攝自痣作人、來福Instagram）

▲來福限時動態。（圖／翻攝自來福Instagram）

對此，來福相當無奈，在限動表示「整篇就你從頭嘴到尾，不說我以為那是你擇偶標準，就有你這種人我才偶爾休播遠離網路世界，我發動態純粹懶得一個一個私訊回覆」，另外她也直接在該則留言底下回嗆「你很可憐，資訊挺不齊全還要在這替我發言，酒吧是我之前週日的打工，而且通常一般人做不到我一個正職、兩個兼職，有錢我真挺能賺的，還不需要找有錢男人」。

來福繼續表示「長得帥這件事我覺得順眼即可」，否認自己被指重視外貌的說法，最後更批評「不是本人，你就別當我發言人了吧，怪好笑的，大家在這送祝福，就你在這表演低端。」

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