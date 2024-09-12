大霈雙料入圍金鐘「林柏宏傳訊內容曝光」！預告走兩次紅毯：手心手背都是肉

記者孟育民／台北報導

第59屆金鐘獎入圍名單剛公佈，李霈瑜（大霈）以節目《哈囉！你給問嗎？》、《換個爸媽過幾天》雙料入圍主持人獎，她今（12日）出席服裝記者會時，開心喊：「我當下手微微發抖在工作室看直播，我還想說是我血糖太低了嗎？我自己以為會蠻平常心的，但每次用心做的節目都希望它好，希望可以被大家看到，可以入圍太開心。」更直言紅毯會走兩次，「手心手背都是肉！」

▲李霈瑜出席精品活動。（圖／記者孟育民攝）



李霈瑜已經拿過兩次金鐘獎，算是每年金鐘獎常客，得知入圍的喜訊，第一時間收到不少好友祝福，包括胡宇威、夏和熙、吳姍儒、傅孟柏等等，林柏宏還不忘誇獎說：「到底要多會主持？」李霈瑜則謙虛說：「一年上一次班也太懶惰，但還是很開心每年都可以上班。」

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▲李霈瑜入圍金鐘，第一時間收到好友訊息。（圖／記者孟育民攝）

李霈瑜和視網膜主持《哈囉！你給問嗎？》，兩人首次合作就入圍「最佳生活風格節目主持人」，她說在開獎前兩天大家還一起聚餐，「是網膜這是第一個進軍電視圈的節目，我們在節目前也不認識，但我們合作非常愉快，他看起來很冷，但其實是一個很暖的人，很多大小事我們都會保持聯絡，我們真的成為很好的朋友，可以在彼此沒有安全感的時候互相幫忙。」

▲李霈瑜、視網膜主持《哈囉！你給問嗎？》。（圖／公視提供）

而另外一個節目《換個爸媽過幾天》第二度入圍「兒童少年節目主持人獎」，她坦言錄影過程真的很辛苦，很希望可以得獎，「老實說第一次沒得到獎，製作人有點難過，我們在去慶功宴的時候有掉眼淚，這是非常難做的節目，加油！」雖然話是如此說，但她並未多想，表示就像視網膜說的「就交給天了」。