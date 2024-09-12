ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大霈雙料入圍金鐘「林柏宏傳訊內容曝光」！預告走兩次紅毯：手心手背都是肉

記者孟育民／台北報導

第59屆金鐘獎入圍名單剛公佈，李霈瑜（大霈）以節目《哈囉！你給問嗎？》、《換個爸媽過幾天》雙料入圍主持人獎，她今（12日）出席服裝記者會時，開心喊：「我當下手微微發抖在工作室看直播，我還想說是我血糖太低了嗎？我自己以為會蠻平常心的，但每次用心做的節目都希望它好，希望可以被大家看到，可以入圍太開心。」更直言紅毯會走兩次，「手心手背都是肉！」

▲▼李霈瑜出席精品活動。（圖／記者孟育民攝）

▲李霈瑜出席精品活動。（圖／記者孟育民攝）

李霈瑜已經拿過兩次金鐘獎，算是每年金鐘獎常客，得知入圍的喜訊，第一時間收到不少好友祝福，包括胡宇威、夏和熙、吳姍儒、傅孟柏等等，林柏宏還不忘誇獎說：「到底要多會主持？」李霈瑜則謙虛說：「一年上一次班也太懶惰，但還是很開心每年都可以上班。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李霈瑜出席精品活動。（圖／記者孟育民攝）

▲李霈瑜入圍金鐘，第一時間收到好友訊息。（圖／記者孟育民攝）

李霈瑜和視網膜主持《哈囉！你給問嗎？》，兩人首次合作就入圍「最佳生活風格節目主持人」，她說在開獎前兩天大家還一起聚餐，「是網膜這是第一個進軍電視圈的節目，我們在節目前也不認識，但我們合作非常愉快，他看起來很冷，但其實是一個很暖的人，很多大小事我們都會保持聯絡，我們真的成為很好的朋友，可以在彼此沒有安全感的時候互相幫忙。」

▲▼李霈瑜（大霈）、視網膜主持的公視談話節目《哈囉！你給問嗎？》入圍生活風格節目獎與生活風格節目主持人獎 。（圖／公視提供）

▲李霈瑜、視網膜主持《哈囉！你給問嗎？》。（圖／公視提供）

而另外一個節目《換個爸媽過幾天》第二度入圍「兒童少年節目主持人獎」，她坦言錄影過程真的很辛苦，很希望可以得獎，「老實說第一次沒得到獎，製作人有點難過，我們在去慶功宴的時候有掉眼淚，這是非常難做的節目，加油！」雖然話是如此說，但她並未多想，表示就像視網膜說的「就交給天了」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

推薦閱讀

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大霈, 是網膜, 哈囉！你給問嗎？, 李霈瑜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王識賢曾問江蕙：為什麼這麼早封麥？　心疼天后病情藏9年
  2. 梁舒涵也拜她為師！　曾是女團成員「還創千萬點擊」美女歌手近況曝光
  3. LIVE／天王Rain現身東區「同場還有大咖」　《ETtoday》全程直播
  4. 蔡小虎二登《綜藝一級棒》有望收視破3！　陳孟賢遭意外抖出月收百萬
  5. 「Stray Kids表弟團」成功追星　「旋轉練到吐」甘願：才有現在的我們
  6. 王鶴棣爆熱戀《如懿》陳小紜！「靠頭摟肩」甜蜜對唱片流出　工作室怒回
  7. 丁寧氣到失控打1歲女　尪1句話讓她崩潰大哭：知道與做到是兩件事
  8. 布魯諾喊「中國台灣」　陸委會：似乎受到一些壓力
  9. 傳五月天攻蛋為周思齊引退開唱　搶購門票有機會滿場
  10. 「謝謝所有89粉絲！」《角頭》破兩億創全台紀錄　王陽明拜神謝票

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366