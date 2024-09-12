演唱會倒數1個月…文章突爆「罹怪病恐失明」　台灣巡演忍痛取消

記者蔡琛儀／台北報導

三金歌王文章出道40年，原訂10月19日起展開「不再漂泊365里路」北中南巡演，不料近來他驚爆急性眼疾發作，必須立刻動手術，醫生囑咐他不能拖下去，否則惡化可能會失明，文章當下聽到時，心情沮喪又自責，最後忍痛宣布將取消本次台灣巡演，據悉文章眼疾平均一週發作一次，疼痛日益加劇，預計25日將進開刀房。

▲文章演唱會宣布取消 。（圖／翰森娛樂提供）

原本文章認為休息三週後，還能重回舞台，唱給大家聽，無奈醫生叮囑他動完手術後，無法面對演唱會強光照射，祭出「至少三個月以上都不能表演」的禁令，於是文章到年底的演出全數喊卡，讓他直說：「對不起歌迷，更對主辦單位大大娛樂很抱歉，謝謝大家諒解。」

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文章自去年10月起，就為今年的巡演做準備，包括演唱會六段組曲音樂已全數做完，前幾天也南下嘉義，在高雄做一整天宣傳；據悉，文章上禮拜在北京時，就曾痛到要送急診，但他依舊強忍痛感，認為休息一下就好，無奈身體警訊告訴他「真的不要硬撐了」。

▲文章原本找了陳淑芳拍攝催票片 。（圖／翰森娛樂提供）

文章經紀人透露，他前一天還在為演唱會拍宣傳照，不過人到拍攝現場仍感到不舒服，甚至右邊臉是漲紅的，經紀人當機立斷表示「不要拍了」，只是文章心情矛盾，覺得不甘心，因為付出很多心力，加上對不起歌迷，還是決定把既定工作完成。原本文章除了南下進行電台和電視錄影宣傳外，還秘密找來金馬影后陳淑芳站台力挺，拍攝催票影片，要給大家驚喜，無奈知道文章身體亮紅燈，陳淑芳也感到不捨，表示身體要緊，希望他先將健康顧好。至於已購票的歌迷如需退票可洽年代售票系統客服專線：(02) 23419898，或E-mail 至ticket@eracom.com.tw