《王之國》安世河爆霸凌　受害者「遭重擊腹部」喊話朱宇宰：你知吧

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員安世河（本名安在旭）曾出演眾多主流戲劇，其中他在《歡迎來到王之國》、《無法抗拒的他》、《百日的郎君》等劇裡的演出令人印象深刻，長相看起來無害的他，9日卻遭到韓網爆料國中時是很有名的校內惡霸，甚至拿玻璃刺傷同學腹部，多名同學出面聲援。其中一位被害者還喊話同為南山國中（남산중학교，音譯）出身的朱宇宰，「宇宰啊，講實話，你也知道吧！」盼望朱宇宰出面指證，在韓鬧得沸沸揚揚。

▲安世河在《王之國》裡有亮眼表現，怎料9日被爆霸凌。（圖／翻攝自安世河IG）



安世河陷入霸凌風波，公司雖及時出面否認「網路上的謠言皆不是事實」，並將採取相關法律行動，怎料爆料文一篇篇出現、願意出面指證的人也不少。其中一位被害者C自稱是小一屆的後輩，「只要跟安世河對到眼，腹部馬上就被重擊了，現在還忘不了，那時候同個國中的所有人都知道，他是有名的惡霸。」C在文內點名藝人朱宇宰也是畢業於南山國中，「講實話，宇宰你也知道吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一名受害者點名朱宇宰「你知道吧」，盼望對方出面作證。（圖／翻攝自朱宇宰IG）



C更在留言區補充，朱宇宰還是國中生時，身材比現在更瘦，皮膚黝黑還戴著眼鏡是名模範生，非常善良。事實上，朱宇宰和安世河皆為1986年出生，安世河年紀較大，他則是晚一屆的1986年，兩人年齡相差近1歲，且是同國中出身，只是出道以來他們並沒有私交，不論是公開場合、私下聚會皆未提及到對方。

如今安世河霸凌疑雲扯出朱宇宰，也讓粉絲心疼「關朱宇宰什麼事」，不滿霸凌者施壓朱宇宰出面說話，只是安世河霸凌案在韓吵得沸沸揚揚，朱宇宰是否會現身作證，也是各界關注焦點之一。朱宇宰是名模出身，他因登上《Running Man》擁有討喜幽默感受到觀眾喜愛，近日則是《玩什麼好呢？》固定主持班底，以綜藝人身份活躍在娛樂圈。