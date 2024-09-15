小孟老師／9月15日星座運勢　雙子快樂星期天「自由享受」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：接待貴賓客戶

感情：問題可以解決

財運：重視財務規劃

幸運色：黃色

貴人：雙子

小人：雙魚

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雙子座

工作：降低要求標準

感情：可以自由自在

財運：獲利滿滿入袋

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：金牛

天秤座

工作：未來藍圖規劃

感情：祈求好運降臨

財運：資金靈活運用

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：小型團隊模式

感情：保持順其自然

財運：支付家庭開銷

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：天秤

金牛座



工作：把名利放後面

感情：清理內在情緒

財運：期待再創高峰

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：獅子

處女座

工作：搞定主管要求

感情：等待機會來臨

財運：走過辛勤時光

幸運色：灰色

貴人：處女

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：忙碌愉快幸福

感情：成為對方依靠

財運：虧損彌補完成

幸運色：咖啡色

貴人：金牛

小人：天蠍

天蠍座

工作：照顧後生晚輩

感情：拿出確定保證

財運：順利賺取價差

幸運色：棕色

貴人：魔羯

小人：射手

雙魚座

工作：準備行囊出發

感情：幸福甜蜜圍繞

財運：交給對方做主

幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：商業互動交流

感情：調整相處模式

財運：觀望市場行情

幸運色：紫色

貴人：雙魚

小人：雙子

獅子座

工作：調整排班時數

感情：完整呈現情緒

財運：調整生活預算

幸運色：紫色

貴人：天蠍

小人：水瓶

射手座

工作：合約即將到期

感情：獲得異性青睞

財運：暫時休息片刻

幸運色：藍色

貴人：牡羊

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。