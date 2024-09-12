曾在韓出道！3年約遭疫情打亂　16歲李翔維再戰《原子少年2》

▲今年16歲的李翔維參加《原子少年2》受到矚目。（圖／林士傑攝／CTWANT）

圖文／CTWANT

《原子少年2》自8月底開播，分屬於「小行星」的16歲成員李翔維，因舞技高超，2019年被韓國經紀公司Kids Planet網羅出道。不過隔年新冠疫情爆發，他的男團夢也跟著腰折。但熱愛舞蹈的李翔維始終沒放棄夢想，一聽到節目有籌備第二季的打算，毅然決然從南部北漂到台北讀書，只為一圓星夢。

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▲從12歲就開始習舞的李翔維（左1），曾被韓童星羅夏恩（中）相中赴韓發展。（圖／翻攝自SUPERKIDS IG／CTWANT）

李翔維12歲加入兒童街舞教室「蘋果家族」學舞，有次他參加舞蹈教室的韓國夏令營，在當地參加舞蹈比賽，榮獲冠軍殊榮之餘，還意外被童星羅夏恩相中，詢問他們是否有意願簽約出道，「那時爸媽在場，只要我好好表現」。而初生之犢不畏虎的他，因從小把周子瑜當做榜樣，立刻點頭前往韓國發展。

▲在韓組SUPERKIDS，但因語言不通讓李翔維十分挫折。（圖／林士傑攝／CTWANT）

當時李翔維與另外7位團員共組「SUPERKIDS」，成員年紀落在8至12歲，所以和一般韓國練習生不同，SUPERKIDS都在台灣受訓，只有活動時才會飛往當地。或許是年紀小又沒有長時間在韓國，團員們雖有學習韓文，但成效不佳，只會簡單的打招呼問候，李翔維坦言語言隔閡是赴韓發展遇到最大的困難，他也是去了韓國才歷經錄音「初體驗」，「第一次錄音很陌生，也很緊張，都會被老師唸，翻譯會在旁邊翻，當時很挫折」。

▲受疫情影響斷了韓國演藝夢，也讓李翔維更堅定想站在舞台上。（圖／林士傑攝／CTWANT）

好不容易熟悉錄音流程，也順利在同年10月推出出道單曲〈NA NA NA〉，沒想到隨即碰上新冠疫情，加上「SUPERKIDS」僅簽3年約，韓國活動也跟著告終。李翔維坦言，起初他只是享受站在舞台上的感覺，直到去韓國才開始有了星夢，「想一輩子站在舞台上」。

▲聽到節目即將籌備第二季，李翔維在媽媽支持下搬到台北生活。（圖／林士傑攝／CTWANT）

於是這3年，他依舊勤練舞，還在舞蹈教室老闆的牽線下接觸凱渥，「當時凱渥問我要不要試試看，我就說好，因為我很懷念在韓國努力的時光」。而李翔維的爸媽也非常支持他的決定，去年他聽到《原子少年2》正在籌備，他向媽媽提及想參賽可能需要台北、台南兩地跑，沒想到李媽媽竟主動提議，「你就搬上去，不然這樣跑來跑去很麻煩」。

▲節目開播後李媽媽成了最得力的拉票員，讓李翔維十分感動，也讓他更加努力想成團出道。（圖／林士傑攝／CTWANT）

在李媽媽的推波助瀾下，李翔維去年轉到莊敬高職就讀，李媽媽也跟著陪他北上熟悉一個學期，現在他自己獨居在北部打拚，不過每回有表演活動，李媽媽都會特地北上支持，看到兒子發文也會默默按讚，如今節目開播，李媽媽更成了最得力的拉票員，讓李翔維十分感激，這也讓他更加努力想拿到出道門票，「最大目標就是成團出道，下一步就當舞者，我一開始就很想當舞者，只是有這機會就試試看，也因為來台北有很多資源，不管結果如何都不會後悔」。

李翔維小檔案

生日：2007/08/27

星座：處女座

興趣：跳舞、打羽球

專長：跳舞

▲李翔維在《原子少年2》中被分配到「小行星」。（圖／翻攝自李翔維IG／CTWANT）

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