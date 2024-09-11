泰勒絲表態支持賀錦麗！馬斯克竟喊「讓妳有小孩」遭撻伐：噁心

記者劉宛欣／綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲在美國2024總統大選民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）交鋒辯論結束後，立刻在IG發文力挺賀錦麗，批評川普利用AI捏造假訊息，且由於川普的副手范斯先前稱賀錦麗是「沒小孩的貓女士」，她也為此曬出抱著愛貓的照片嘲諷川普方，對此，「挺川大將」特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在X發文回應。

▲泰勒絲力挺賀錦麗，挺川普的馬斯克回應。（圖／翻攝自泰勒絲Instagram、路透）

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泰勒絲在Instagram發文呼籲粉絲關心大選，批評川普利用AI捏造假訊息，冒充她為支持者，堅定表達支持賀錦麗的立場「我認為她是一名冷靜、能幹的領導者，我相信如果這個國家由冷靜而不是混亂來領導，我們能做得更多。」附上了一張抱著愛貓的照片，諷刺川普副手范斯先前稱賀錦麗是「沒小孩的貓女士」（childless cat lady），並在文末署名「愛與希望同行，泰勒絲，沒小孩的貓女士」。

▲馬斯克貼文。（圖／翻攝自馬斯克X）

對此，馬斯克透過自家平台X（舊稱推特）寫下「好吧，Taylor…妳贏了…我會給妳一個孩子，並用我的生命守護妳的貓。」這發言論迅速引起爭議，網友紛紛批評他此舉過於輕浮、噁心、猥瑣，讓人很不舒服，呼籲他刪文，不僅泰勒絲粉絲相當不滿，部分馬斯克的粉絲也看不下去，直言「真的很不妥」。但截至目前為止他尚未刪除該則貼文。