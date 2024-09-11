馬俊麟挺過婚姻危機「曬夫妻恩愛日常」！公開超狂背景　靠比賽進帳百萬

記者孟育民／台北報導

馬俊麟2019年和王曈鬧出不倫風波，形象就不如以往，歷經一段時間才重新出發。他日前錄製《單身行不行》，透露夫妻倆是美術所同學，會在節日時互相手作卡片送對方，他現場更展示老婆的卡片，浪漫的舉動羨煞旁人，「我太太蠻喜歡表達什麼東西，過節都記得很清楚，她會希望情人節、聖誕節會不會有卡片。」

▲▼馬俊麟公開和老婆手做卡片。（圖／翻攝自東風衛視）



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馬俊麟言談中滿滿的愛，坦言會透過寫卡片分享心裡話，「有時候大家都在工作，會有一些話沒有講，可以透過卡片寫一些卡片的東西，因為卡片都會寫『老婆謝謝妳很辛苦又過了一年』，這些東西平常講又有一點...，所以在卡片裡面最好，如果是買不見得會留著，但我太太很貼心，都會收好好的。」

▲馬俊麟老婆把家裡的狗也畫上去。（圖／翻攝自東風衛視）

另外，馬俊麟是在因緣際會下才當演員，他其實一路都都念美術系，更考上師大研究所，但他笑說考了三次才上，在考試期間時他還參加文化局舉辦的各種繪畫比賽，因為繪畫有了收入，爸爸也沒再干涉他的人生，「我陸陸續續開始參加比賽，前前後後大概差不多拿了快一百萬。」

▲馬俊麟考了三次才考上研究所。（圖／翻攝自東風衛視）

他展示自己過去的作品，表示畫作都已經被銀行收藏，現在回過頭再看，他感觸說：「透過繪畫我們把瞬間捕捉就變永恆，現在還有畫畫，有時候會覺得不是藝術需要你，是他自己需要藝術。」

▲▼馬俊麟公開自己的畫作。（圖／翻攝自東風衛視）