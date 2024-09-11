小S入圍金鐘感謝大S！一句話鼓勵她繼續主持　感性告白：一路陪著我

記者孟育民／台北報導

第59屆戲劇及節目類金鐘獎分別於10月18日開獎「節目類」，今（11日）入圍名單揭曉，其中小S、派翠克主持的《小姐不熙娣》首次入圍綜藝節目主持人獎，將和吳宗憲、曾國城、彭恰恰、許效舜等人角逐獎項，廝殺相當激烈。對於入圍，小S稍早透過經紀人也做出回應了！

▲小S、派翠克主持《小姐不熙娣》，入圍第59屆綜藝節目主持人獎 。（圖／資料照／記者李毓康攝）

《小姐不熙娣》在2022年開播，也是小S久違回歸帶狀綜藝節目，播出後深受廣大觀眾喜愛，這次獲得金鐘獎親睞，小S透過經紀人開心回應：「要謝謝大S當時鼓勵我不要假裝自己不想當明星，一定要繼續主持，因爲她這句話我就想說好，然後她陪著我一路，她當製作人，然後我自己主持，到現在跟派翠克，竟然可以入圍！不過之前《熙娣想聊》已經有入圍了啦。我覺得真的很開心，然後我想派翠克一定比我更開心，我很希望他可以得獎。」

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▲小S入圍金鐘獎感謝大S。（圖／記者李毓康攝）

派翠克也透過經紀人曝心情，表示剪片到一半收到訊息，激動到從椅子上彈起來，「卡通不是亂演的耶！真的會彈起來～

第一次入圍金鐘獎，真的真的太開心了！能跟這麼多從小看到電視上的優秀主持人一起同框已經心滿意足！謝謝s姐！能跟這麼棒的偶像一起入圍真是太棒了！謝謝東森、泰坦星製作公司，還有B2哥辛苦了！但我還是要先去把影片剪完。」