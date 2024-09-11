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張雨綺毀滅爆料「被鮮肉男星于適劈腿」！2年前偷吃4女　網揪2線索搜出身份

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星張雨綺個性敢言，近日參與脫口秀節目爆料一段「朋友的故事」，透露朋友被渣男劈腿，更拋出「馬背上劈腿」、「於是」等關鍵字，更多次刻意強調：「跟我沒關係！」網友根據蛛絲馬跡對比，挖出她口中的男主角就是跟她傳過戀情的《封神》男星于適，公然踢爆對方劈腿的舉動引發外界關注。

▲張雨綺爆料引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲張雨綺爆料引發熱議。（圖／翻攝自微博）

張雨綺在《脫口秀和Ta的朋友們》節目中爆料朋友談姐弟戀被劈腿的遭遇，她稱這位朋友和自己一樣都是山東人，「人家處過一弟弟，處的時候可甜蜜了，天天打電話，寫情詩。過年的時候這弟弟從很遠的地方還跑到人家家里，去給人家媽媽拜年。結果有一天，發現這弟弟在外面還有一大姐，你說這算什麽人啊！」

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▲張雨綺爆料引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲張雨綺爆料引發熱議。（圖／翻攝自微博）

接著，張雨綺又說了「戀愛時電話打不斷，分手了你啥也不算，馬背上劈腿，人家那是敢想敢幹，這個人就得趁早讓他滾蛋」以及「於是（重音強調），分手了嗎？分手的時候我這朋友還問，你這麼做那我算啥呀？弟弟說，你算我二姐！當然這個事呢，跟我沒關係，跟我沒關係！」這兩句話中的「馬背上劈腿」和「於是」都被網友認為是于適的相關詞，瘋猜她指的劈腿男就是男星于適。

▲張雨綺爆料引發熱議。（圖／翻攝自微博）

▲張雨綺爆料的男主角被指是于適。（圖／翻攝自微博）

由於張雨綺2022年5月曾被拍到和新生代男星于適約會的畫面，熱戀傳言不斷，2023年8月被爆分手，節目播出後，網友們紛紛整理出于適的劈腿時間軸，發現他2年內曾和4名女子同時糾纏不清，其中包括網紅和劇組化妝師，被網友虧是「時間管理大師」。

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張雨綺, 于適

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