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火災波及21戶「她虧800萬」卻找無人！　導演邱新達遭控神隱卸責爽待國外

圖文／鏡週刊

「台8」女星高宇蓁搶攻大銀幕，首部擔任女主角的《鳳姐》已蓄勢待發，不過該片導演邱新達卻遭投訴，指其名下2間公司登記現址，7月曾發生重大火災事故，造成至少21戶受損。受災戶不滿2個月來邱新達不聞不問、也未出面致歉，將一切丟給居住在該址的父母處理，請求賠償又被推託；而他本人事發後關閉IG，完全置身事外。

【獨家】【神隱躲究責】起用高宇蓁攻大銀幕　導演邱新達遭控火災卸責

▲邱新達是台灣小有名氣的縮時攝影師，他名下2間公司登記地點發生火災，受災戶不滿他將責任推卸給父母，自己則不聞不問。（圖／翻攝自邱新達IG／鏡週刊）

【獨家】【神隱躲究責】起用高宇蓁攻大銀幕　導演邱新達遭控火災卸責

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▲災後會議紀錄顯示大樓大廳也淹水，出動多名人力持續清掃。（圖／讀者提供／鏡週刊）

號稱「茶室版《華燈初上》」的電影《鳳姐》，請來八點檔女神高宇蓁詮釋不幸遭拐騙而誤墮風塵的性工作者，有突破性演出，該片導演邱新達卻遭火災受災戶指控。據悉，7月時新北市汐止康寧街大湖科學園區發生爆炸、火災，起火點正是邱新達名下2間公司「彼又創意」與「絕美影像」、以及邱母擔任負責人的「保盈科技」登記現址；經查，火災發生原因是攝影機的鋰電池爆炸所致，至少21戶遭波及。

災後神隱　索賠如乞討

受災戶之一的張小姐表示，火災當天，邱父、邱母就緊急搬走，之後現身受災戶會議竟說：「希望大家不要獅子大開口、趁火打劫。」邱新達則自事發（7月12日清晨）至今，一直未露面。

【獨家】【神隱躲究責】起用高宇蓁攻大銀幕　導演邱新達遭控火災卸責

▲火場內部物品被燒毀，現場一片狼藉，怵目驚心。（圖／讀者提供／鏡週刊）

張小姐透露，事發後現場一片狼藉，煙塵異味令很多人都受不了，也影響健康。各受災戶為求早日復工，多半自行找廠商清潔修繕，但出面擔責的邱父、邱母對求償多方推託，例如張小姐的公司拿出粉刷帳單求償20萬元，對方嫌貴、只願意付8萬元。

【獨家】【神隱躲究責】起用高宇蓁攻大銀幕　導演邱新達遭控火災卸責

▲火場內部物品被燒毀，現場一片狼藉，怵目驚心。（圖／讀者提供／鏡週刊）

「邱母還說：『你們好奇怪，一直拿（帳單）來。我比較喜歡的是我只付清潔費用，災損的物品都有折舊，跟我沒有關係。』」張小姐的公司連同產品、辦公室損害，估計損失超過300萬元，只得到約10萬元賠償，她無奈表示求償像跟邱父、邱母乞討一樣。

悠哉出國　關社群避責

另一位受災戶賈小姐，因住家與起火點相鄰，損失更為慘重，貨品加屋損高達800多萬元，2個月來一家三口無家可歸，只能暫住親人家中，賈小姐提起此事，忍不住潸然淚下。

【獨家】【神隱躲究責】起用高宇蓁攻大銀幕　導演邱新達遭控火災卸責

▲邱新達曾在南加大深造，與美國甚有淵源，6月他上傳多張在美國旅遊的照片。（圖／翻攝自邱新達IG／鏡週刊）

當受災戶焦頭爛額的同時，邱新達仍在IG打卡，分享他在國外的行程、悠閒喝咖啡的照片。張小姐發信，希望他負起責任，結果他的回應是關閉IG。後來張小姐收到一封自稱受邱新達所託的「王偉龍律師」個人郵件，內容強調邱新達的兩間公司與火災無關，責任應由邱母的保盈科技負責；但火災調查報告未出爐，邱新達單方面認定無責，張小姐無法接受，已向對方提告公共危險罪。

【獨家】【神隱躲究責】起用高宇蓁攻大銀幕　導演邱新達遭控火災卸責

▲邱新達（中）執導高宇蓁（左）首度挑大梁演女一的電影《鳳姐》，該片還有黃冠智（右）合演。（圖／翻攝自高宇蓁臉書／鏡週刊）

對此，本刊二度致電保盈科技，員工均稱邱母外出未歸、邱新達不在台灣，本刊留話請員工轉達需電聯邱母，截稿前邱母仍未歸亦無回應；另傳訊邱新達，他則未讀未回。

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