Lulu主持金曲鬧風波「正面回應了」！　遭青峰退追平常心看待：正常社會

記者孟育民／桃園報導

Lulu黃路梓茵今（10日）出席77巧克力代言記者會，先前因為主持金曲鬧出風波，甚至遭到網友炎上，她表示不會因此抗拒大型典禮主持，正面回應：「我每次做典禮都戰戰兢兢，很多事情是不可控，但求無愧於心，我就百分之百盡力。」

▲Lulu出席代言記者會。（圖／記者孟育民攝）

Lulu每次主持大型典禮都用盡洪荒之力，許多橋段都是自己設計，無奈事與願違，她坦言鬧出如此大的風波有被嚇到，但她轉念後仍正面回應：「我們這個工作太難了，我們無法控制別人怎麼想，只能保守好這塊，我真的盡力了，大家有不同的意見和想法，有建設性的會吸收，如果你只是想來罵，我也覺得沒關係。」

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▲Lulu正面回應金曲獎風波。（圖／記者孟育民攝）

Lulu因為演唱〈蘑菇濃湯〉慘遭網友謾罵，她吐露心聲：「我的角度出發點就是剛好適合，剛好這屆很多歌手生寶寶，而且我的歌唱實力只能在典禮上唱兒歌吧！這個是我想過方方面面最適合的，大家角度不一樣，只是我沒有想過會那麼久的時間。」至於蘇打綠主唱青峰退追一事，她也平常心看待：「我其實也很佩服大家都看得到誰退誰，我自己也沒發現，我追了就追了，我也不會怎樣，大家看的角度不一樣，這就是一個正常的社會，來來往往可以的。」

面對酸民留言，她坦言還是會走心，自己也在努力學習，「10個留言，你就是會看到那個罵你的，這個工作也是是養身修行，我也要讓自己長一個眼睛，去看到讚美的濾鏡，可是你又不能只看讚美，要看批評才會進步，所以這個拿捏我也很難。」

