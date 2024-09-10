孫藝真零贅肉背肌身材超驚人　玄彬加拿大放閃：她的存在讓我感謝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神孫藝真2022年嫁給老公玄彬，夫妻倆育有一子，她婚後專注於家庭上，雖沒再推出戲劇作品，但不時會透過IG與粉絲分享幸福日常。近日，老公玄彬前往多倫多影展宣傳新片《哈爾濱》，被問及妻子孫藝真有沒有給予拍攝幫助，他大方放閃「只要是她存在就讓我很感謝了」，巧的是，孫藝真恰好在限時動態貼出運動生活， 秀出完美零贅肉背肌，夫妻倆一舉一動都備受關注。

▲▼42歲孫藝真身材管理得很好，零贅肉背肌超驚人。（圖／翻攝自孫藝真IG）



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趁著老公玄彬不在家，孫藝真9日獨自外出運動健身，她勤於鍛鍊背部，秀出完美零贅肉背肌，並寫下「我運動也很努力、拍攝也很努力，過得很好，希望大家也過得很好」，42歲的她依舊保持完美體態，令眾多粉絲看了讚嘆。

▲玄彬加拿大放閃孫藝真「她的存在讓我感謝」。（圖／翻攝自玄彬公司IG）



值得一提的是，孫藝真獨自在家帶娃，老公玄彬人在多倫多參加影展不忘隔空放閃，8日在紅毯上被問及拍攝《哈爾濱》時，妻子有給予幫助嗎？他正面回應「只要是她存在就讓我很感謝了」，強調妻子在各方面都有給予幫助，兩人恰好都是演員，很理解彼此的工作。

▲玄彬近日在加拿大參加影展。（圖／翻攝自玄彬公司IG）



玄彬近日忙於電影《哈爾濱》宣傳，官方日前釋出預告片，他飾演「民族英雄」安重根，一改過去帥氣的形象，留著滿臉絡腮鬍，灰頭土臉躺在一群戰死的同僚身上，電影故事背景為1909年的哈爾濱，朝鮮獨立人士們為了阻止日本吞併大韓帝國而與日本人發生衝突，有不少激烈的革命大場面，12月預計在韓上映。