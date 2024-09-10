晚安小雞坐牢7個月！　千字手寫信曝「柬埔寨造假動機」

記者張筱涵／綜合報導

網紅「晚安小雞」因自導自演假冒柬埔寨探險影片而被判刑，在獄中服刑7個月時，發出一封1500多字手寫信，向粉絲表達歉意和心聲，信中更提到了當初會選擇造假的原因。

▲晚安小雞坐牢中。（圖／翻攝自FACEBOOK／晚安小雞）



晚安小雞發布手寫信坦承，當初為了在流量低迷時迅速提升粉絲數，才會選擇造假，結果卻讓自己走上錯誤的道路：「這個方法既危險又是唯一的方法，但結局是我錯了。」

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自己鬧出來的事情，晚安小雞願意全數自己扛，因為這是他自找的，但深感愧疚的是讓「愛婆」也承受了這一切，他回憶起出事後許多人選擇切割，甚至落井下石，深刻感受到人情冷暖。

晚安小雞在信中多次提到對伴侶「愛婆」的愧疚感，回顧了2人一起走過的艱辛歲月，從經營餐廳失敗到負債，再到誤信廠商售賣仿冒品，這些經歷讓他對愛婆心存虧欠。他提到，在自己面對人生低谷的時候，愛婆從未離開過他，甚至在這次事件後，愛婆仍然堅定地支持他。

▲晚安小雞的老婆「愛婆」。（圖／記者吳奕靖攝）



每次通信時，愛婆總會在信中提到等他回家一起吃飯，這些話讓小雞感到無比溫暖和感動。他深知，自己過去的行為讓家人承受了巨大的經濟和精神壓力，因此他在信中表達了未來要努力工作，為家人提供一個無憂無慮的避風港的決心。

晚安小雞在信中也提到，他會好好把握出獄後的機會，重新投入直播事業，不再讓任何人擔心，這段時間的磨練使其成長，也希望未來能夠涅槃重生。最後，小雞向所有支持他的粉絲表達感謝，並祝大家中秋節快樂。

這些心裡話已經積壓許久，晚安小雞寫信的過程中不禁落淚，希望在未來與粉絲重逢時，能夠以全新的面貌展現自己。