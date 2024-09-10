ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

晚安小雞坐牢7個月！　千字手寫信曝「柬埔寨造假動機」

記者張筱涵／綜合報導

網紅「晚安小雞」因自導自演假冒柬埔寨探險影片而被判刑，在獄中服刑7個月時，發出一封1500多字手寫信，向粉絲表達歉意和心聲，信中更提到了當初會選擇造假的原因。

▲▼晚安小雞。（圖／翻攝自FACEBOOK／晚安小雞）

▲晚安小雞坐牢中。（圖／翻攝自FACEBOOK／晚安小雞）

晚安小雞發布手寫信坦承，當初為了在流量低迷時迅速提升粉絲數，才會選擇造假，結果卻讓自己走上錯誤的道路：「這個方法既危險又是唯一的方法，但結局是我錯了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

自己鬧出來的事情，晚安小雞願意全數自己扛，因為這是他自找的，但深感愧疚的是讓「愛婆」也承受了這一切，他回憶起出事後許多人選擇切割，甚至落井下石，深刻感受到人情冷暖。

晚安小雞在信中多次提到對伴侶「愛婆」的愧疚感，回顧了2人一起走過的艱辛歲月，從經營餐廳失敗到負債，再到誤信廠商售賣仿冒品，這些經歷讓他對愛婆心存虧欠。他提到，在自己面對人生低谷的時候，愛婆從未離開過他，甚至在這次事件後，愛婆仍然堅定地支持他。

▲晚安小雞的老婆「愛婆」出面澄清自己並不知情 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲晚安小雞的老婆「愛婆」。（圖／記者吳奕靖攝）

每次通信時，愛婆總會在信中提到等他回家一起吃飯，這些話讓小雞感到無比溫暖和感動。他深知，自己過去的行為讓家人承受了巨大的經濟和精神壓力，因此他在信中表達了未來要努力工作，為家人提供一個無憂無慮的避風港的決心。

晚安小雞在信中也提到，他會好好把握出獄後的機會，重新投入直播事業，不再讓任何人擔心，這段時間的磨練使其成長，也希望未來能夠涅槃重生。最後，小雞向所有支持他的粉絲表達感謝，並祝大家中秋節快樂。

這些心裡話已經積壓許久，晚安小雞寫信的過程中不禁落淚，希望在未來與粉絲重逢時，能夠以全新的面貌展現自己。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

「超派炸雞」關到剩1家店！　老闆發聲認了：超派鐵拳風波很傷

「超派炸雞」關到剩1家店！　老闆發聲認了：超派鐵拳風波很傷

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

母住處發生火災！　何妤玟遭捲入「欲哭無淚」：根本不是我住的地方

母住處發生火災！　何妤玟遭捲入「欲哭無淚」：根本不是我住的地方

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

Joeman超速秀「全新iPhone系列3色實拍」！　新按鍵輕鬆調2功能

Joeman超速秀「全新iPhone系列3色實拍」！　新按鍵輕鬆調2功能

搭機無預警「降等成經濟艙」補償還超爛！網紅醫求問解法　過來人曝經驗

搭機無預警「降等成經濟艙」補償還超爛！網紅醫求問解法　過來人曝經驗

篠崎泫突PO文問「轉職當啦啦隊好嗎」！　釣出陳伊、慈妹嗨喊：快來

篠崎泫突PO文問「轉職當啦啦隊好嗎」！　釣出陳伊、慈妹嗨喊：快來

張新成、李蘭迪秘戀6年疑同居ING！　「深夜公園甜蜜約會」全被拍　

張新成、李蘭迪秘戀6年疑同居ING！　「深夜公園甜蜜約會」全被拍　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

「超派炸雞」關到剩1家店！　老闆發聲認了：超派鐵拳風波很傷

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

母住處發生火災！　何妤玟遭捲入「欲哭無淚」：根本不是我住的地方

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

Joeman超速秀「全新iPhone系列3色實拍」！　新按鍵輕鬆調2功能

搭機無預警「降等成經濟艙」補償還超爛！網紅醫求問解法　過來人曝經驗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

晚安小雞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事
  2. 《火神》導演飛釜山取景…過程被狂讚　曾敬驊曬黑「差點認不出」
  3. 劉德華舞台踩空「半身掉進洞」驚悚片曝光！　網怒轟主辦：已出包3次
  4. 韓男星被爆「愛上小8歲網紅」IG互動太曖昧　公司斬桃花：只是朋友
  5. 爸生前「發出求救訊號」才知罹失智　愛雅想起已逝父當場淚崩
  6. 被傳將離開《木曜》 KID緊急開記者會說明　籲告五人救花蓮
  7. 晚安小雞坐牢7個月！　千字手寫信曝「柬埔寨造假動機」
  8. 巫苡萱經營美甲店「員工罹癌求賠償」！　爆他私下偷開店把客人全帶走
  9. YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵
  10. 母住處發生火災！　何妤玟遭捲入「欲哭無淚」：根本不是我住的地方

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366