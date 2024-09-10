Joeman超速秀「全新iPhone系列3色實拍」！　新按鍵輕鬆調2功能

記者張筱涵／綜合報導

2024蘋果秋季發表會於10日登場，眾所矚目的就是iPhone的全新3個色系，iPhone 16 Pro Max在硬體上更多了一個功能按鍵。YouTuber Joeman這次也到了現場搶先曝光每個色系的實拍，令粉絲相當期待。

▲iPhone 16 粉紅（左）、黑（中）、白（右）實拍。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



Joeman在台灣時間凌晨參加完發表會後，即以最快的速度剪輯和上字幕介紹這次iPhone16 5種色系的實拍模樣，其中新色湖水綠和湛海藍更是大家關注的焦點，他形容「湖水綠有綠中帶藍的感覺」、「湛海藍肉眼看是藍中帶紫的色調，但在畫面上看起來會偏藍」，而他個人最喜歡的是經典的白色。

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▲iPhone 16新色，左為湖水綠和右為湛海藍。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



不只iPhone16的新色有實拍，Joeman也介紹了iPhone 16 Pro Max的沙漠色鈦金屬，肉眼看的話接近淺古銅金，側框則是比較明顯的金色，背面則是偏低調，硬體上的改動則是多了Camera Control鍵，按一下就進相機，滑動和輕按滑動可以Zoom in&out和選擇相機功能。

▲Joeman實拍iPhone 16 pro max新色「沙漠色鈦金屬」。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



▲新按鈕可以滑動Zoom in&out外，也能選功能。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）