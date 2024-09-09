雪碧被陌生男問「開個價」氣炸！遭傳陪睡、伴遊傻眼：腦子有問題？

記者劉宛欣／綜合報導

雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，以亮麗外貌、直率敢言的作風深受喜愛。9日，她在Instagram上傳了一支短片，氣憤透露遇到了好幾個有錢男性，跟她聊沒幾句就開口「妳開個價」，似乎誤解她有在做性交易，讓她感到不被尊重，罵道「你們腦子是有問題嗎？」

▲雪碧被第一次見面的人問價碼。（圖／翻攝自雪碧Instagram）

雪碧在Instagram上傳了一支影片，影片中可以看到她氣得表示「我真的很生氣，我很憤怒」，透露最近在不少場合，遇到前來搭訕的男性「可能是有錢人或是暴發戶，我也不知道是什麼出身、背景，跟我聊天聊到一半就說『妳開個價』，讓她相當傻眼，她表示自己沒有在做，對方竟還繼續堅持追問，她一氣之下轉頭就走，已經遇到了好幾個這樣的人。

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▲雪碧相當不滿。（圖／翻攝自雪碧Instagram）

雪碧解釋每一次都是發生在很正常的場合，她無奈表示經常收到私訊問她伴遊價碼，她都不是很在意，但是在面前講讓她感到不被尊重，甚至自嘲「雖然我長得很像妖豔賤貨，看起來就很像是有在做的樣子，可是我沒有，我不需要，也不缺那個錢」，她也指出有些長得跟她很像的女性，會取「XX雪碧」之類的暱稱，因此被誤會是她本人，甚至有朋友轉達聽到外面在傳有人「睡過」她。

雪碧還大罵「你們腦子是有問題嗎？你們都不會檢查一下，看我動態，我身上是有刺青的欸，而且我刺青是很好認的」，她坦言被問得當下，覺得不被尊重「人要互相尊重，希望大家不要去傳謠言，說我有在做有在被包養，我沒有，富商都有花名冊，誰被包養誰有在做，裡面都寫得清清楚楚，沒有我的名字，不要扯到我」。