樂天首開放「棒籃雙棲」！Mika重磅回歸臺北戰神啦啦隊　另一女神也官宣了

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿球團首度開放「棒籃雙棲」制度，9日正式宣布與臺北台新戰神籃球隊攜手合作。「樂天女孩」菲菲與Mika將加盟臺北戰神，成為球場上雙棲的啦啦隊成員。菲菲表示：「非常興奮，期待和大家在籃球場上見面！」而Mika曾是臺北戰神啦啦隊的一員，這次重新加入讓她感到格外驚喜，「真的有回娘家的感覺！」球團希望透過這項跨界合作，為球迷帶來更豐富的賽場體驗，並持續支持兩位成員在新領域中的發展。





▲Mika回歸臺北戰神啦啦隊。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿打破過去規定，首度宣布開放「棒籃雙棲」，9日和臺北戰神共同宣布，兩位「樂天女孩」菲菲、Mika將加盟臺北戰神籃球隊。對於「雙棲」的心情，菲菲相當興奮，「第一次要站上籃球的舞台，很期待和大家在籃球場上見面。」Mika曾擔任臺北戰神的啦啦隊員，參與兩年的籃球季，這次宣布要「回娘家」，她說：「當初離開的時候滿依依不捨的，知道可以回去雙棲，很開心也很雀躍！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Mika回娘家心情期待。（圖／樂天桃猿提供）

對於棒球和籃球的應援差異，Mika分析，棒球是待在應援台上，而籃球場上要照顧四面八方的球迷，同時跟球迷距離更近，兩者顧慮的細節不一樣。菲菲也說，棒球一場賽事大約四個小時，氣氛是一局一局慢慢堆積起來；籃球節奏則是快又刺激，「要在這麼短節奏的時間裡，應援上就更專注在球場裡面的賽事，轉換應援的方式很重要。」她也透露，平常比較少看籃球，透過這次的加盟，希望能更了解台灣籃球的文化。





▲菲菲。（圖／樂天桃猿提供）

有趣的是，Mika是今年才加入樂天女孩，是菲菲的學妹；但這次加盟臺北戰神，搖身變成學姐。Mika說：「因為今年是我加入棒球的第一年，也希望我能帶領之前的籃球迷進場到桃猿來支持我，也許期望我帶著不同的應援經驗回到戰神，能帶給籃球迷們更棒的應援體驗。」