ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樂天首開放「棒籃雙棲」！Mika重磅回歸臺北戰神啦啦隊　另一女神也官宣了

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿球團首度開放「棒籃雙棲」制度，9日正式宣布與臺北台新戰神籃球隊攜手合作。「樂天女孩」菲菲與Mika將加盟臺北戰神，成為球場上雙棲的啦啦隊成員。菲菲表示：「非常興奮，期待和大家在籃球場上見面！」而Mika曾是臺北戰神啦啦隊的一員，這次重新加入讓她感到格外驚喜，「真的有回娘家的感覺！」球團希望透過這項跨界合作，為球迷帶來更豐富的賽場體驗，並持續支持兩位成員在新領域中的發展。

▲▼Mika。（圖／樂天桃猿提供）

▲Mika回歸臺北戰神啦啦隊。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿打破過去規定，首度宣布開放「棒籃雙棲」，9日和臺北戰神共同宣布，兩位「樂天女孩」菲菲、Mika將加盟臺北戰神籃球隊。對於「雙棲」的心情，菲菲相當興奮，「第一次要站上籃球的舞台，很期待和大家在籃球場上見面。」Mika曾擔任臺北戰神的啦啦隊員，參與兩年的籃球季，這次宣布要「回娘家」，她說：「當初離開的時候滿依依不捨的，知道可以回去雙棲，很開心也很雀躍！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Mika。（圖／樂天桃猿提供）

▲Mika回娘家心情期待。（圖／樂天桃猿提供）

對於棒球和籃球的應援差異，Mika分析，棒球是待在應援台上，而籃球場上要照顧四面八方的球迷，同時跟球迷距離更近，兩者顧慮的細節不一樣。菲菲也說，棒球一場賽事大約四個小時，氣氛是一局一局慢慢堆積起來；籃球節奏則是快又刺激，「要在這麼短節奏的時間裡，應援上就更專注在球場裡面的賽事，轉換應援的方式很重要。」她也透露，平常比較少看籃球，透過這次的加盟，希望能更了解台灣籃球的文化。

▲▼Mika。（圖／樂天桃猿提供）

▲菲菲。（圖／樂天桃猿提供）

有趣的是，Mika是今年才加入樂天女孩，是菲菲的學妹；但這次加盟臺北戰神，搖身變成學姐。Mika說：「因為今年是我加入棒球的第一年，也希望我能帶領之前的籃球迷進場到桃猿來支持我，也許期望我帶著不同的應援經驗回到戰神，能帶給籃球迷們更棒的應援體驗。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議

30+歲「國光女神認了拿不出5萬」！存款去向超真實 網一面倒：讚

30+歲「國光女神認了拿不出5萬」！存款去向超真實 網一面倒：讚

唐綺陽運勢／天蠍「兩情相悅宜出擊」！射手桃花爆棚 水瓶易被拒絕

唐綺陽運勢／天蠍「兩情相悅宜出擊」！射手桃花爆棚 水瓶易被拒絕

56歲伊能靜認了30後「私密花園變鬆垮」　影片引女性共鳴：好焦慮

56歲伊能靜認了30後「私密花園變鬆垮」　影片引女性共鳴：好焦慮

《角頭》掃街「癱瘓逢甲夜市」！人潮塞爆畫面曝光　王陽明興奮嗨翻

《角頭》掃街「癱瘓逢甲夜市」！人潮塞爆畫面曝光　王陽明興奮嗨翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

狄鶯現身開罵！哽咽護孫安佐：他傷過誰我跪下道歉　「我兒子不是媽寶」

台歌手帶52萬現金過海關被捕！　「錢全部充公」關進小房間

泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️

Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議

30+歲「國光女神認了拿不出5萬」！存款去向超真實 網一面倒：讚

唐綺陽運勢／天蠍「兩情相悅宜出擊」！射手桃花爆棚 水瓶易被拒絕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Mika, 樂天啦啦隊, 菲菲, 臺北戰神, 啦啦隊女神

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許光漢入伍休假「晚餐聚會沒約他」　好友張軒睿認：滿心疼的！
  2. 提姆波頓新作「首週票房高達35億台幣」　珍娜奧特嘉生涯破紀錄！
  3. 王家梁父女爆吐、狂拉「生日前掛病號」！　許維恩心疼喊：我得撐著
  4. 劉俊謙新片「合體女友蔡思韵」　《九龍城寨之圍城》班底重聚了！
  5. 搭電梯巧遇影迷！王淨「眼神光波攻擊」：他好像沒發現
  6. 香港四大癲王洪朝豐發文「永別」疑想輕生！眾好友急壞　本人發聲了
  7. 2024金馬電影學院入選學員名單公開　2導師「影展經歷」超狂！
  8. 陳喬恩結婚炸「螢幕男友」　被問包多少⋯明道：她不缺錢
  9. 蔡黃汝被丟包到深山！　「信任遭利用」保護自己怒嗆：沒灰色地帶
  10. 壯壯趴床「擠出超兇上圍」！　邪惡視角激辣放送掀暴動

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366