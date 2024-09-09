連俞涵《聽海湧》遭嗆「胡說八道鬼歷史」！女神高EQ：鬼都是人變的

記者陳芊秀／綜合報導

女星連俞涵演出二戰懸疑劇集《聽海湧》，描述「台籍戰俘監視員」在二戰時期面臨的處境，即使全劇播畢後仍持續受到討論。然而她在社群網站介紹電視劇時，遇到網友留言「胡說八道的鬼歷史」，本人高EQ回應。

▲連俞涵演出二戰懸疑劇《聽海湧》。（圖／翻攝自臉書）

連俞涵轉發《聽海湧》劇集如何誕生的文章，並表示「歷史是大家的」，邀請大家收看之餘，一同「擦拭這些塵埃」，深入閱讀歷史，了解屬於自己的故事。不料遇到網友留言「胡說八道的鬼歷史」，而她回應道：「可以自己去翻閱這些書籍，或是透過戲劇故事去勾起你對這段歷史的興趣喔！我們都是後來的人，所以可以趁有人記錄下來時翻閱看看過去，總有你不知道的歷史，而且大家基本上都不在了，所有的鬼都是人變的，你說這些是鬼歷史也是你的詮釋，是很有趣的觀點。」

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▲連俞涵轉發《聽海湧》文章，遭網友嗆「胡說八道鬼歷史」，高EQ回應。（圖／翻攝自臉書）

這段回應被專業口譯員「浩爾譯世界」稱讚「太值得學習」。網友看到連俞涵留言也讚「這個回覆好厲害」、「她真的很讚」、「太優秀」。粉絲也湧入連俞涵粉專留言支持「看看劇本創作的源頭發想，也是不錯的」、「已經二刷了」。