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Energy高雄第二天「書偉感性落淚」　Toro收團員禮物台上錯愕：叫我閉嘴？

記者孟育民／高雄報導

「最殺唱跳男團」Energy 《一觸即發》演唱會一連兩天在高雄開唱，今（8日）是第二天，五人魅力依舊不減，一開場的〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈退魔錄〉、〈Here I Am〉，全場電力全面Power Up！而唱到中場，粉絲更準備了應援彩虹，望眼過去燈海一片相當感人，讓五人都被驚喜到，書偉跟阿弟更忍不住落淚，有感而發地告白粉絲！

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋，見到粉絲驚喜應援落淚 。（圖／相信音樂提供）

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

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見到粉絲準備的驚喜，書偉直接紅了眼框，忍不住情緒落淚說：「每次上場前我們的加油，我都把每一場當作最後一場，
今天也是高雄最後一場，下一次不知道是什麼時候才會再來高雄，但我們希望Energy可以一直唱歌給大家聽。」他更說剛復出時收到粉絲訊息表示「此生無憾」，但他反而心中充滿感激：「我想說，我們有你們得支持，還可以唱歌跳舞給你們看，我們才是此生無憾！」

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

▲書偉感性告白粉絲。（圖／相信音樂提供）

22年後的回歸，攻下4場南北雙蛋，首度唱進高雄巨蛋，開場一連舞曲掀起全場沸騰；而他們不只準備許多驚喜橋段給粉絲，團員們還偷偷要給Toro小禮物，在台上Toro惶恐說：「我RD是不是跟你們不一樣！」隨後收到黑色膠帶、香蕉、橘子 、奶嘴，他傻眼說：「全部四個禮物就是叫我閉嘴？」坤達則解釋：「我們是怕你沒講話，嘴巴沒東西，我們是不是很貼心。」

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 「新」意十足備5大驚喜。（圖／相信音樂提供）

▲Toro收到團員們的禮物。（圖／相信音樂提供）

 

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