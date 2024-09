火星人布魯諾「台上跟歌迷求婚」　大喊台灣：我要跟你們結婚！

記者蕭采薇/高雄報導

流⾏天王火星⼈布魯諾(Bruno Mars),帶著《Bruno Mars Live in Kaohsiung》連續兩天在高雄世運主場館開唱,共計10萬8千⼈前往朝聖,創下「⾼雄世運史上單場⼈次最⾼朝聖」紀錄。他在演唱經典歌曲《Marry You》前,帶領粉絲嗨喊:「嘿!台灣!」接著高唱:「我想和你們結婚!」令粉絲尖叫直呼:「被求婚了!」

▲火星人布魯諾登上高雄世運主場館。(圖/Live Nation Taiwan提供)

Bruno Mars闊別六年後再度登台演出,第二晚依然吸引近5.5萬人朝聖。舞台原汁原味完美呈現,更狂撩台下觀眾。他⼀連唱了多⾸經典情歌《Versace on the floor》、《It Will Rain》、《Marry You》等,不僅台下有歌迷求婚,他更是開金口讓全場歌迷有了「被求婚」的甜蜜感。

▲火星人布魯諾載歌載舞,大展才藝。(圖/Live Nation Taiwan提供)

Bruno Mars以招牌⾦曲《24K Magic》開場,搭配絢爛煙火,瞬間點燃全場能量,⼀連串動感舞曲,換上七彩燈光《Finesse》、現場宛如復古迪斯可舞廳《Treasure》、態度⼗⾜搭⼩舞步《That’s What I Like》等風靡全場,再來,湧起歌迷滿滿回憶,引⾼分⾙尖叫。

▲火星人布魯諾第三度來台開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

巡演《Bruno Mars Live in Kaohsiung》在今年六⽉霸氣公布後,消息⼀出全台陷入搶票熱潮,接連⼆場開賣即秒殺,幾乎⼀票難求,Bruno Mars果然魅⼒無法擋。《Bruno Mars Live in Kaohsiung》吸引來⾃世界各地歌迷前來觀賞,也讓⾼雄世運瞬間化⾝超⼤⼾外舞池。

▲火星人布魯諾創下「⾼雄世運史上單場⼈次最⾼朝聖」紀錄。(圖/記者蕭采薇攝)