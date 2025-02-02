ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／實習當狗仔「跟拍真正明星」　薛仕凌投反對票…揭背後原因

記者黃庠棻／專訪

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。近日，主演薛仕凌接受《ETtoday星光雲》的專訪，也分享了拍攝該劇的趣事。

▲《死了一個娛樂女記者之後》。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》由雙導演梁秀紅、吳旻炫執導，集結林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯等多位實力派金獎卡司。其中，已有3座金鐘獎座的薛仕凌這一次在劇中，飾演擔任狗仔隊資深攝影記者「莊大海」，因為一場意外捲入案件之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《死了一個娛樂女記者之後》。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）

談到接下「莊大海」一角的契機，薛仕凌一派輕鬆地透露「我接角色的契機都一樣」，接著解釋自己選擇作品通常都會仔細看提案，再跟團隊好好溝通、討論，如果大家一致認為角色、劇本很有趣，那就接下，笑說「過程很簡單」。

▲《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘，監製董成瑜、製作人陳昱俐及演員林予晞、薛仕凌及王渝萱出席。（圖／鏡文學提供）

▲薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔攝影記者。（圖／鏡文學提供）

不僅如此，薛仕凌從歌手轉戰當演員，曾有在唱片圈很久的朋友問他「會不會挑劇本」，當時他一聽到這個問題馬上愣住，直言「會挑，但是要挑好玩、有趣的」，強調自己雖已有3座金鐘獎加持，但從沒有用「想要奪獎」的態度去選擇劇本，笑說「我有很屁孩的視野，覺得好玩的（角色），就接了」。

▲《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘，監製董成瑜、製作人陳昱俐及演員林予晞、薛仕凌及王渝萱出席。（圖／鏡文學提供）

▲薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔攝影記者。（圖／鏡文學提供）

由於飾演的角色「莊大海」是一名狗仔，薛仕凌被問及得知自己要詮釋記者的心情，他又一派輕鬆地回答「沒有感覺」，對他來說只是一個角色，坦言「狗仔這個職業沒有對或錯，但被大家貼上負面標籤」，他表示自己「沒有批判感，因為現在的社會跟時代就是這樣」，有時甚至會不理解為何民眾要批評狗仔。

▲《死了一個娛樂女記者之後》殺青，林予晞、薛仕凌聯手揭發娛樂性醜聞。（圖／鏡文學提供）

▲薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔攝影記者。（圖／鏡文學提供）

為了演好狗仔的角色，薛仕凌也下了不少苦功，他實際跟著攝影狗仔實習，直呼「那工作真的很無聊，要一直在車上待著，還得熟知各個建築物每個不同的停車場出口。」正因如此他也跟攝影大哥變成好朋友，對方會大方分享工作心得，也會開玩笑，更因待機時間長，聊天話題不設限，甚至還講到了前世今生。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2025年開播。（圖／鏡文學提供）

▲薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔攝影記者。（圖／鏡文學提供）

擔任實習狗仔時，薛仕凌覺得困難不大，不過有一次劇組討論「是否要跟拍真的藝人」，他坦言自己投了反對票，一方面是不知道要跟誰，很怕當事藝人是自己認識的朋友，另一方面他也擔心自己的功力不夠，會搞砸了狗仔實際的工作。

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

不過，薛仕凌在擔任實習狗仔時，也有實際的跟蹤經驗，跟著攝影記者一起守著某位人物，後來才知道其實對方是工作人員而已。隨著實習到了尾聲，薛仕凌透露自己真的有拿起相機練習跟拍，學習基本新聞攝影技術，還驕傲地說「有被說拍得不錯，雖然沒有到可以出師，但已經可以下班了」。

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

被問到演完《死了一個娛樂女記者之後》之後，是否有對狗仔記者改觀，薛仕凌冷靜地說道「本來就沒有覺得狗仔一直在窺探大家」，認為狗仔只是一個職業而已，更直言「就是一個看不見的攝影大哥」，演過狗仔之後，甚至還會「有同理心」，擔心攝影大哥沒拍到素材回到公司會被罵。

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

由於薛仕凌已拿過3座金鐘獎，談到這次演出新作品《死了一個娛樂女記者之後》是否會有更大壓力，他坦言自己一直以來都保持「平常心，每一步都一樣，保持初心、保持初衷，沒有變」，表示自己一開始就是秉持被故事觸動到或是反映社會問題才接，因此並沒有給自己太大壓力。

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，薛仕凌。（圖／攝影中心攝）

▲薛仕凌已獲得3座金鐘獎。（圖／攝影中心攝）

事實上，薛仕凌近年來演出的作品，包含《做工的人》、《台灣犯罪故事 －出軌》、《生生世世》等，加上新作品《死了一個娛樂女記者之後》都反映了不少不同年代的社會議題，他坦言「一開始會想要多接令人省思的角色，現在比較不會刻意選」，原因是現在收到劇本時，發現「台灣的劇本跟創作都有某種程度的反映社會」，也意外透露先前有接到國外的提案，像是日本有發行商來找他談，但目前沒有要出國拍戲的計畫。

▲第57屆金鐘獎電視戲劇類頒獎典禮，薛仕凌《茶金》、《我是自願讓他殺了我》。（圖／攝影中心攝）

▲薛仕凌已獲得3座金鐘獎。（圖／攝影中心攝）

講到私生活的部分，薛仕凌笑說自己很無聊，因此連狗仔都拍不太到他，過去曾有「不想當公眾人物，只想當演員，不想當明星」的心態，但朋友提醒他「公眾人物有很大的連帶效應」，可以影響到觀眾甚至是民眾，他才逐漸改變了自己的心態，笑說「我身邊的人都很好，會給建言」。

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

此外，薛仕凌坦言自己的生活重心就是拍戲、宅在家、運動，雖然看似三點一線，但他在家有非常多興趣生活，喜歡看遊戲實況、看書，還會在家唱歌，坦言「家裡有專屬的錄音室，還是很喜歡音樂」，被問到未來是否有機會推出音樂作品，他笑說「音樂已經變成興趣，目前不會想要出單曲」。

▲薛仕凌出席Bottega Veneta 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲薛仕凌坦言自己仍熱愛音樂。（圖／記者林敬旻攝）

一直以來都還是很喜歡音樂的薛仕凌坦言自己在家會寫歌，電腦裡仍保有許多零碎的demo，儘管現在沒有出單曲或是音樂作品的打算，但他開起了玩笑「如果要發專輯，就代表我要掛了」，就像一些偉人老了之後會出自傳一樣。雖已是金鐘獎巨星，但私底下的他仍像一位親切的大男孩一樣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【怕媽掉進馬桶？】奴才上廁所...愛貓緊盯+推門

推薦閱讀

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

郭富城妻曬過年全家福「團圓飯超豐盛」！　2女兒萌穿旗袍入鏡

郭富城妻曬過年全家福「團圓飯超豐盛」！　2女兒萌穿旗袍入鏡

孫生交往G奶女神2年！網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對　Joeman回應了

孫生交往G奶女神2年！網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對　Joeman回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

薛仕凌, 死了一個娛樂女記者之後

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「最美MC」沐妍發文告別樂天！　鬆口曝離開原因：球團有各方面考量
  2. 女星搭機遇狀況！無理大媽恐嚇「誰動我包，我就炸死誰」　遭航警架走
  3. 韓劇「男神收割機」！盤點朴信惠合作過的大咖　20年唯一認愛他
  4. 張信哲演唱會座位藏紅包！幸運觀眾「打開」嗨翻衝向舞台
  5. 《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」
  6. SJ利特私下暖舉再+1！來台錄實境無明星架勢　韓70萬YTR合作偶像狂讚
  7. 《甄嬛傳》直播創新高！破8萬人看「皇上駕崩」馬拉松還在持續中
  8. BY2、宋逸民宋達民到底怎麼分？　「5組明星雙胞胎」特徵攻略教學
  9. 專訪／實習當狗仔「跟拍真正明星」　薛仕凌投反對票…揭背後原因
  10. 吳怡霈滑雪見「85坪房賣70萬」：無法想像　網友勸退正反論

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366