專訪／實習當狗仔「跟拍真正明星」　薛仕凌投反對票…揭背後原因

記者黃庠棻／專訪

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。近日，主演薛仕凌接受《ETtoday星光雲》的專訪，也分享了拍攝該劇的趣事。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》由雙導演梁秀紅、吳旻炫執導，集結林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯等多位實力派金獎卡司。其中，已有3座金鐘獎座的薛仕凌這一次在劇中，飾演擔任狗仔隊資深攝影記者「莊大海」，因為一場意外捲入案件之中。

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▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／鏡文學提供）

談到接下「莊大海」一角的契機，薛仕凌一派輕鬆地透露「我接角色的契機都一樣」，接著解釋自己選擇作品通常都會仔細看提案，再跟團隊好好溝通、討論，如果大家一致認為角色、劇本很有趣，那就接下，笑說「過程很簡單」。

▲薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔攝影記者。（圖／鏡文學提供）

不僅如此，薛仕凌從歌手轉戰當演員，曾有在唱片圈很久的朋友問他「會不會挑劇本」，當時他一聽到這個問題馬上愣住，直言「會挑，但是要挑好玩、有趣的」，強調自己雖已有3座金鐘獎加持，但從沒有用「想要奪獎」的態度去選擇劇本，笑說「我有很屁孩的視野，覺得好玩的（角色），就接了」。

▲薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔攝影記者。（圖／鏡文學提供）

由於飾演的角色「莊大海」是一名狗仔，薛仕凌被問及得知自己要詮釋記者的心情，他又一派輕鬆地回答「沒有感覺」，對他來說只是一個角色，坦言「狗仔這個職業沒有對或錯，但被大家貼上負面標籤」，他表示自己「沒有批判感，因為現在的社會跟時代就是這樣」，有時甚至會不理解為何民眾要批評狗仔。

▲薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔攝影記者。（圖／鏡文學提供）

為了演好狗仔的角色，薛仕凌也下了不少苦功，他實際跟著攝影狗仔實習，直呼「那工作真的很無聊，要一直在車上待著，還得熟知各個建築物每個不同的停車場出口。」正因如此他也跟攝影大哥變成好朋友，對方會大方分享工作心得，也會開玩笑，更因待機時間長，聊天話題不設限，甚至還講到了前世今生。

▲薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》飾演狗仔攝影記者。（圖／鏡文學提供）

擔任實習狗仔時，薛仕凌覺得困難不大，不過有一次劇組討論「是否要跟拍真的藝人」，他坦言自己投了反對票，一方面是不知道要跟誰，很怕當事藝人是自己認識的朋友，另一方面他也擔心自己的功力不夠，會搞砸了狗仔實際的工作。

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

不過，薛仕凌在擔任實習狗仔時，也有實際的跟蹤經驗，跟著攝影記者一起守著某位人物，後來才知道其實對方是工作人員而已。隨著實習到了尾聲，薛仕凌透露自己真的有拿起相機練習跟拍，學習基本新聞攝影技術，還驕傲地說「有被說拍得不錯，雖然沒有到可以出師，但已經可以下班了」。

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）



被問到演完《死了一個娛樂女記者之後》之後，是否有對狗仔記者改觀，薛仕凌冷靜地說道「本來就沒有覺得狗仔一直在窺探大家」，認為狗仔只是一個職業而已，更直言「就是一個看不見的攝影大哥」，演過狗仔之後，甚至還會「有同理心」，擔心攝影大哥沒拍到素材回到公司會被罵。

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

由於薛仕凌已拿過3座金鐘獎，談到這次演出新作品《死了一個娛樂女記者之後》是否會有更大壓力，他坦言自己一直以來都保持「平常心，每一步都一樣，保持初心、保持初衷，沒有變」，表示自己一開始就是秉持被故事觸動到或是反映社會問題才接，因此並沒有給自己太大壓力。

▲薛仕凌已獲得3座金鐘獎。（圖／攝影中心攝）

事實上，薛仕凌近年來演出的作品，包含《做工的人》、《台灣犯罪故事 －出軌》、《生生世世》等，加上新作品《死了一個娛樂女記者之後》都反映了不少不同年代的社會議題，他坦言「一開始會想要多接令人省思的角色，現在比較不會刻意選」，原因是現在收到劇本時，發現「台灣的劇本跟創作都有某種程度的反映社會」，也意外透露先前有接到國外的提案，像是日本有發行商來找他談，但目前沒有要出國拍戲的計畫。

▲薛仕凌已獲得3座金鐘獎。（圖／攝影中心攝）

講到私生活的部分，薛仕凌笑說自己很無聊，因此連狗仔都拍不太到他，過去曾有「不想當公眾人物，只想當演員，不想當明星」的心態，但朋友提醒他「公眾人物有很大的連帶效應」，可以影響到觀眾甚至是民眾，他才逐漸改變了自己的心態，笑說「我身邊的人都很好，會給建言」。

▲薛仕凌。（圖／翻攝自Instagram／40hsueh）

此外，薛仕凌坦言自己的生活重心就是拍戲、宅在家、運動，雖然看似三點一線，但他在家有非常多興趣生活，喜歡看遊戲實況、看書，還會在家唱歌，坦言「家裡有專屬的錄音室，還是很喜歡音樂」，被問到未來是否有機會推出音樂作品，他笑說「音樂已經變成興趣，目前不會想要出單曲」。

▲薛仕凌坦言自己仍熱愛音樂。（圖／記者林敬旻攝）



一直以來都還是很喜歡音樂的薛仕凌坦言自己在家會寫歌，電腦裡仍保有許多零碎的demo，儘管現在沒有出單曲或是音樂作品的打算，但他開起了玩笑「如果要發專輯，就代表我要掛了」，就像一些偉人老了之後會出自傳一樣。雖已是金鐘獎巨星，但私底下的他仍像一位親切的大男孩一樣。