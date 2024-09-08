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《柳舟記》傳被砍13集！夫妻恩愛戲+配角結局刪了…演員自己說清楚

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《柳舟記》近日播出大結局，該劇被視為暑期檔的田劇之一，描述腹黑王爺與失憶女寨主的愛情，累積一票追劇鐵粉。不過劇集播畢後，網友發現有些劇情沒有交代完整，演員發文把自己被刪掉的劇情說了。

▲▼《柳舟記》傳原本分2部曲要播53集，最後只播40集。（圖／翻攝自微博）

▲▼《柳舟記》傳原本分2部曲要播53集，最後只播40集。（圖／翻攝自微博）

▲《柳舟記》描述腹黑王爺與失憶女寨主的鬥智鬥愛，播出期間討論熱烈。（圖／翻攝自微博）

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《柳舟記》改編自作家狂上加狂的小說《嬌藏》，經歷過選角陣容變化，以及廣電政策調整，最後由張晚意搭檔王楚然，並製播40集。網友挖出去年貼文，由於電視劇製作規定不得超過40集，《嬌藏》當初原本改名《海棠笑春風》，原本計畫拍成二部曲，上部28集，下部《柳下正停舟》25集，共53集，不過根據政策規定，劇集分二部曲要間隔1年，最終劇集播出的版本則是40集，因此部分網友揣測劇情被刪了13集的戲份。

▲▼《柳舟記》傳原本分2部曲要播53集，最後只播40集。（圖／翻攝自微博）

▲《柳舟記》傳原本分2部曲要播53集，最後只播40集。（圖／翻攝自微博）

而《柳舟記》描述腹黑王爺「崔行舟」與女寨主「柳眠棠」鬥智鬥愛，故事下半段拋開面子追妻，最後則是宮廷權謀，劇版後段登場王爺胞姊對決惡女小三，發現丈夫不為人知的秘密，不過完結篇沒有再交代惡女的下場，引發觀眾好奇。劇中飾演惡女「蓋玉饒」的女星許曉諾近日發文，透露角色結局「最終蓋玉饒和郭奕也受到了應有的懲罰雙雙被流放」。

▲▼《柳舟記》傳原本分2部曲要播53集，最後只播40集。（圖／翻攝自微博）

▲▼《柳舟記》傳原本分2部曲要播53集，最後只播40集。（圖／翻攝自微博）

▲飾演惡女小三的演員許曉諾，發文解釋了自己的結局。（圖／翻攝自微博）

此外，王爺胞姊「崔芙」與探花郎「李光才」暗藏感情線，但是劇版尾聲並沒有多加描述。網友曬出拍攝時的花絮照，兩位演員有段雨中撐傘的戲，推測兩個角色應該有拍結局，但是被刪掉了。

▲▼《柳舟記》傳原本分2部曲要播53集，最後只播40集。（圖／翻攝自微博）

▲《柳舟記》王爺胞姊與探花郎的結局有拍沒播。（圖／翻攝自微博）

還有網友PO出男女主角畫眉、戴簪花的側拍照，喊話劇組：「這個場面到底有沒有刪掉？」然而劇集到尾聲並沒有播出，讓死忠劇粉大呼可惜。

▲▼《柳舟記》傳原本分2部曲要播53集，最後只播40集。（圖／翻攝自微博）

▲網友PO出片場側拍照，喊話劇組，最終這場戲沒播出。（圖／翻攝自微博）

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柳舟記, 張晚意, 王楚然, 嬌藏

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