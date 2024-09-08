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舒米恩緊急開刀休養5個月　復出近況曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

原民歌手舒米恩今年3月因脊髓神經壓迫，導致手發麻無力，連吉他都無法彈奏，後來在演出結束後4月開刀治療，經過半年後，舒米恩5日出席在澳洲具有舉足輕重的 BIGSOUND Festival，並重返舞台，這也是他今年術後首次公開演出，帶來一連串重新編曲的經典阿美族語創作，令許多當地音樂產業人士和觀眾印象深刻。

▲▼舒米恩術後復出。（圖／米大創意提供）

▲▼舒米恩術後復出。（圖／米大創意提供）

▲▼舒米恩術後復出。（圖／米大創意提供）

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舒米恩表示：「因為之前都只有去達爾文，這是第一次來布里斯本，感覺很新鮮。」舒米恩表示2018年開始，就密切與澳洲有文化和音樂上的交流。熱衷參加世界各地音樂節的他，演出之餘還會觀察活動設計、展演規劃、行銷宣傳等內容，這些經驗都會是他在原民流行音樂創作，到推動阿米斯音樂節往國際發展等重要的寶貴養分。

「這邊酒吧一條街，街上各店家都可以是展演場館，這邊看完還可以跑下一家店去看，很酷！」除了天氣宜人外，舒米恩對當地音樂產業蓬勃發展、業界人士彼此緊密的連結及活絡的氣氛，感到特別振奮留下深刻的印象。他也希望通過這次演出，將阿美族的音樂與文化傳達給澳洲和更多的國際觀眾，舒米恩更透露，未來的活動包括十月的阿米斯音樂節論壇以及更多跨界合作新作品，期待能盡快與大家分享。

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