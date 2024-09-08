快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

記者潘慧中／綜合報導

歐漢聲（歐弟）2021年宣布離婚，結束與鄭雲燦近7年的婚姻，日前證實身邊已有新歡，對方已懷上女寶寶，再度成為三寶爸。更令人開心的是，他8日證實老婆終於生了，師父、師母胡瓜和丁柔安第一時間到場探望。

▲▼胡瓜和丁柔安第一時間到場探望歐弟夫婦。（圖／翻攝自Instagram／odsurf）



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歐弟8日在社群網站分享一個幸福消息，那就是他的第3個女兒順利誕生啦！除了興奮，他也在貼文裡表達了對妻子的感激，心疼老婆在過去10個月的孕期中經歷了炎熱和疲勞，「我滿心感激太太這一路的辛苦。」

▲歐弟溫柔地抱著女兒。（圖／翻攝自Instagram／odsurf）



打從小女兒出生前，歐弟就滿心期待這個小孩加入他的家庭，「姊姊們也都期待著妹妹趕快回家。我已經能想像到我接下來女兒國的生活了，在此也再次謝謝大家的祝福和關心。」

歐弟透露，因為他全程陪伴妻子的生產過程，加上連續好幾天趕工錄影，讓他有種「和老婆生完後一樣疲憊」，因此決定先去補眠，之後再與大家分享更多的家庭生活。

▲歐弟喜迎家庭新成員。（圖／翻攝自Instagram／odsurf）



此外，歐弟還特別感謝了師父師母、也就是胡瓜丁柔安夫婦，在百忙之中第一時間來探望他和老婆，「波波剛出生就有大紅包也太大～我要多搖屁股賺錢才能還了。」

歐漢聲IG全文：

感謝各位長輩、朋友、媒體先進及關心我的粉絲們，

很高興可以跟大家分享這個既幸福又興奮的消息，我辛苦的太太在經歷了10個月又熱又累的孕期，我家老三終於順利誕生啦！！

我滿心感激太太這一路的辛苦，更是滿心期待老三的加入，姊姊們也都期待著妹妹趕快回家。我已經能想像到我接下來女兒國的生活了在此也再次謝謝大家的祝福和關心。由於生產過程我全程陪伴，加上連好幾天的趕工錄影，我感覺自己好像也和老婆生完後ㄧ樣疲憊就讓我先去補個眠吧！！之後再很大家分享更多幸福的喜悅 感謝師父師母百忙中第一時間探望～波波剛出生就有大紅包也太大～我要多搖屁股賺錢才能還了