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婚禮倒數1個月！泫雅、龍俊亨驚喜「飛離南韓」　親發機場照：謝謝

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手泫雅和龍俊亨將於10月11日舉行婚禮，倒數一個月的情況下，兩人7日現身仁川機場，為了海外工作一同出國，這也是他們認愛後首次同行的公開活動。

▲▼泫雅　龍俊亨。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

▲泫雅和龍俊亨將在10月11日步入禮堂。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

綜合韓媒報導，泫雅7日為了參加「Star Nest Music Festival」現身仁川機場，從下車、定點拍照和Check in都是獨自一人，而龍俊亨則是後來才會合，兩人低調點頭打招呼後一同通關，臉上掛著溫柔微笑，相處自然，被形容「彷彿提前展開了蜜月旅行」。泫雅更存下媒體拍攝的照片，並發文說「謝謝」，好心情一覽無遺。

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▼泫雅上傳和龍俊亨在機場被拍的照片說謝謝。（貼文／取自Instagram／hyunah_aa，如遭刪除請見諒）

另外，泫雅和龍俊亨將於10月11日首爾三清閣舉行私人的戶外婚禮，僅邀請親朋好友，2日公開的婚紗照可見前衛造型，凸顯他們的獨特風格。對於外界謠傳懷孕和棄養愛犬的消息，女方所屬公司也已發聲表示會採取法律手段：「謠言的無端散播達到了無法再容忍的程度，毀謗行為變得肆無忌憚。我們確認到，特別是在婚紗照公開後，無中生有的謠言產生和傳播變得更加嚴重，因此決定採取強硬應對。」

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