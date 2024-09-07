周揚青「貼身親密熱舞」小7歲鮮肉歌手！影片曝光　她讚：最帥的哥

記者劉宛欣／綜合報導

大陸網紅周揚青經營服飾品牌有成，近年來也積極登上各大節目，她即將在9月12日慶祝她的35歲生日，慶祝派對早已熱鬧開場。最近，派對的影片在網上瘋傳，現場氣氛非常火熱，吸引了不少關注。周揚青當天身穿火紅色魚尾貼身露背禮服，盡顯她的性感與氣場。在派對上，她熱情地招呼好友們，現場一片歡騰。

▲周揚青即將迎來35歲生日。（圖／翻攝自周揚青微博）

嘻哈歌手ICE（楊長青）也出現在派對中，頂著一頭醒目的金髮，現場表演熱歌，將氣氛推向高潮。影片顯示，ICE大步走向周揚青，牽起她的手，並將她帶到場地中央一起熱舞，兩人的親密互動令全場嗨翻。ICE曾在《中國新說唱》節目中拿下季軍，此次派對後，在微博發文感謝周揚青的邀請「昨晚派對感謝周揚青邀請！耍起嘛，耍起嘛」，周揚青開心回應「謝謝昨晚最帥的哥」。

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貼身熱舞影片看這

▲周揚青在派對上與ICE熱舞。（圖／翻攝自周揚青微博）

周揚青7日在微博曬出一系列生日派對的現場照片，她表示自己其實不愛辦生日派對，只是為了感謝身邊好友對自己品牌的支持「但昨晚真的真的玩得開心又盡興」，她感謝所有工作夥伴、職員、一眾好友，並且許願表示「新的一歲，我想變成更優秀的人，這個優秀，我要自己定義」，貼文底下也湧入大量粉絲獻上祝福。

▲周揚青曬出派對現場照。（圖／翻攝自周揚青微博）