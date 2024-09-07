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六月罕見動怒「控合夥人吃裡扒外」！　忍無可忍：小公司容不下大佛

記者王靖淳／綜合報導

女星六月（蔡君茹）平時會在社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，不過今（7）日卻突然在Threads動怒發文，透露自己與合作夥伴在合作過程中的不愉快經歷，指控對方吃裡扒外，同時也表示：「我們小公司容不下您這尊大佛。」

▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲六月會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

六月表示，合夥初期雙方條件講得清楚，並且條件都是對方提出的，自己也完全接受。無論是補貼金額或臨時的變動，甚至對方時常請假，六月都選擇包容，但這位合夥人卻將這一切視為理所當然，不但對工作不投入，甚至還經常在公司裡看劇或上網。

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▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲六月會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

六月透露，該合夥人將公司最好的資源外接給其他案子，這讓她感到十分不滿，形容這行為根本是「吃裡扒外」。她原本打算等合約結束後和平分手，但對方卻對她的員工表現出不耐煩的態度，甚至在六月出面調解時顯得不悅。六月在文中質問：「到底是哪裡有問題？」並指責對方把她給的方便視作「天上人間」，讓她忍無可忍。

▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲六月突然動怒發文。（圖／翻攝自Threads／june_tsai1976）

最後，六月強調，基於合約精神，她仍會配合到合約的最後一刻，但她也呼籲對方「沒事不要進公司。六月直言，小公司無法容納對方這樣「大佛」級的合作夥伴。貼文曝光後不久，立即掀起網友按讚討論。為此，六月也特別附上「吃人夠夠」的標籤，同時也現身留言，指控對方做出傷害公司名譽的事情。

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