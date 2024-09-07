林逸欣爆突罹眼疾痛哭：看不到了！　醫生診斷結果曝光

記者蔡琛儀／台北報導

林逸欣日前響應台灣防盲基金會的「偏鄉學童護眼計畫」，特地南下前往屏東牡丹鄉高士國小擔任護眼大使；林逸欣透露以前自己也曾出現眼疾，被父親送往醫院急診，當時她眼球紅腫，完全看不清楚週遭事物，連眼前的父母親都只剩輪廓，讓她嚇到痛哭：「我會不會快失明了？」

▲林逸欣相當注重眼睛保護。（圖／台灣防盲基金會提供）

所幸醫師診斷，可能是她連續數日戴著隱形眼鏡忘了拔，而導致細菌感染、眼角膜受傷，經過細心醫療後，很快恢復正常，也讓她深深鬆了一口氣，從此就對雙眼問題不敢怠慢。

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林逸欣為了至偏鄉服務孩童，前一天就南下屏東市，隔日一早再驅車前往位於牡丹鄉的高士國小，小朋友看到漂亮的林逸欣也很開心，讓她馬上就跟小朋友們打成一片。林逸欣表示孩童視力問題真的需要被重視，「一般認為，偏鄉有著好山好水，小朋友眼睛不會發生問題，但事實上並不是這樣，舊觀念應該被打破。」並表示：「不只大人，現在兒童也普遍過度使用3C產品，不僅僅使孩子注意力無法集中，視力更面臨嚴重威脅。」

此外，她與林俊逸主演的音樂劇《腦內失控的iTunes》大受歡迎，行程滿檔的她，將於9月11日參加周遊（阿姑）已連辦16年的台灣影人協會「台灣經典電視電影演唱會--聽咱的歌、看咱的影」，攜手阿Ken、陳志強等演出歌中劇，此外，她一年一度的生日音樂會即將到來，今年更將升級成大型演唱會，並有新作品的籌備計畫。