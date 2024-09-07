嘻小瓜韓國搭小黃「被收3倍車資」！　不爽大罵：為什麼不老實賺錢？

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享日常，最近才飛往韓國的他，今（7）日突然透過Threads發文透露自己在當地搭計程車被收取3倍的車資，同時也不爽表示：「為什麼不老實一點賺錢？我真的好討厭不老實的人！」

▲嘻小瓜平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜提到，剛抵達韓國的他，請飯店幫忙叫計程車，從明洞前往東大門的短短10分鐘車程，司機竟向他收取高達3萬韓元的車資，約合台幣780元。而這段路程實際的車資應在7千到1萬韓元，約合台幣100至200多元之間，讓他感到十分不滿。嘻小瓜也透露，自己過去也曾有過不好的計程車經歷，不過這次再遭遇詐騙讓他非常氣憤。

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▲嘻小瓜發文透露在韓國遇詐騙。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



嘻小瓜透露，對方雖然有加他的LINE，並表示可以幫忙安排去機場的接送，但他透過翻譯向司機表達不滿，結果對方卻不讀不回，讓他更為憤怒。嘻小瓜強調，騙取小錢雖然對許多人來說或許不算大事，但讓他不滿的是「不老實的賺錢方式」。嘻小瓜表示，等飯店提供他計程車的車牌號碼後，他會再持續分享更多詳情給粉絲們，以免其他人也像他一樣受騙。