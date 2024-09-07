才收死亡威脅...黃明志又出事！　被警方跟蹤「還遭砸臉濺血」

記者蔡琛儀／台北報導

「大馬鬼才」黃明志日前才自爆收到死亡威脅，依然高調推出新歌〈Bukit Mak〉，是以馬來西亞在西馬北部的一個州「吉蘭丹」為主題創作的歌曲，並邀請到吉隆坡美女Scha，和他一起到吉蘭丹談情說愛，不過兩人沿途被警察盯上，就只因為靠得太近，拍攝MV過程意外更是接二連三，美女演員甚至被風箏砸到臉，險些濺血破相。

▲▼黃明志邀請到吉隆坡美女Scha，和他一起到吉蘭丹談情說愛，結果被警方盯上。（圖／亞洲通文創提供）

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原來黃明志帶著女演員到海灘旁放風箏時，海風直接讓風箏失控，黃明志和美女先後被「狠狠打臉」，不得不暫停拍攝檢查傷勢，結果沒多久又發生貨車車輪卡在沙坑中動彈不得的尷尬狀況，導致拍攝進度不停落後。讓黃明志心情有些沉重地感嘆：「今天好像不是很幸運。」說完不忘提醒製作人，拍攝前一定要拜拜。

歌曲及MV描繪吉蘭丹日常困境的畫面，也展示了當地面臨的挑戰，像是吉蘭丹長期以來遭遇頻繁的洪水，水質問題以及對穿著的嚴格限制，這些問題對當地居民和訪客造成了困擾。而吉蘭丹長年是保守派政黨的選區，不只情侶在公開場合談戀愛有可能被警察盯上，雨季容易淹水更讓居民苦不堪言。黃明志因此用歌詞的力量，故意調侃「水質營養豐富，停電感受浪漫氣息」。

▲黃明志想為吉蘭丹發聲。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志也趁空檔訪問美女演員，好奇她身為伊斯蘭教徒，在馬來西亞是否會因為穿著性感清涼遭到攻擊。女演員坦言確實被很多人攻擊，但她認為人有權利決定自己的衣著，因此不會在意他人眼光，堅持做自己。黃明志為了這首歌，前後造訪吉蘭丹4次，徹底顛覆了他原本對當地的印象，坦言被當地居民感動，在拍攝過程遇到困難時，居民們總是無條件幫忙。他強調從新聞畫面上看到的不一定是真實的，雖然吉蘭丹在管理方面確實有待改進，但歡迎大家實際造訪，感受當地人的善良與美好。