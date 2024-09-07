記者陳芊秀／綜合報導

日本男團「Snow Man」的27歲成員目黑蓮因健康問題，日前宣布暫停活動，當時被爆主演日劇《海的開始》時，在片場遭工作人員摔劇本，疑似被欺負，同時酷暑下拍戲，同劇資深女星大竹忍也有出聲抱怨。目黑蓮曾為此發文向粉絲澄清，而被點名的大竹忍也打破沉默回應了。

▲目黑蓮因健康問題暫停活動，被傳片場遭人欺負，曾為此發文向粉絲澄清。（圖／翻攝自IG／目黑蓮）

綜合日媒報導，大竹忍在自己主持的廣播節目回應爆料。她在「喜怒哀樂」的節目環節中，講到「怒」時，談及爆料報導稱目黑蓮在片場被工作人員摔劇本，現場氣氛緊張一事，親口駁斥「真的全都是謊言」，直言看到報導感覺很不舒服，並強調「這次的工作人員真的非常優秀，儘管拍攝進度緊張，但現場從來沒有出現大喊大叫或斥責的情況，完全沒有任何負面的聲音，這些報導真的是不實的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大竹忍在廣播節目為目黑蓮相關爆料澄清，片場團隊合作氣氛很和諧。（圖／翻攝自IG）

大竹忍透露，目黑蓮曾託她向大家道歉，當她轉告這些話時，所有人都表示沒問題，並以積極的態度表示：「我們一起克服這些困難！」現場的團隊合作非常強烈。

爆料報導點名大竹忍在劇組抱怨「拍攝太久了吧？」、「這些鏡頭太多了吧」。對此她大方笑說「這部分是真的」，而她強調，「那只不過是我在現場開玩笑，問『還剩幾個鏡頭？』『就這一個了！』」

大竹忍稱讚目黑蓮是非常認真的人，「他跟我說，『我和忍姐身為藝人已經習慣了被寫些不好的事，但我真的不能接受優秀的工作人員遭人誤解。』我還跟他說：『不過我的那些話是真的啊（笑）。』他說：『忍姐也不是那樣講的啊！』」她接著說道：「他真的很認真，很關心工作人員，讓我再次覺得他真的是個好孩子。」

▲目黑蓮與大竹忍有眾多對手戲。（圖／翻攝自X／海的開始官方）

有關《海的開始》片場爆發摔劇本、工作人員出聲抱怨導致目黑蓮身心承受巨大壓力傳言，富士電視台日前回應「沒有這樣的事實」。而目黑蓮已經回劇組開工。

▲目黑蓮已回劇組拍戲。（圖／翻攝自X／海的開始官方）