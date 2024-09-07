Ella一句話…五月天阿信「竟在萬人面前解扣子」　當眾遭驗貨：好緊張

記者蔡琛儀／綜合報導

五月天昨（6日）起在武漢舉辦「5525回到那一天」巡迴演唱會，昨晚武漢首場請到陳嘉樺（Ella）擔任嘉賓，向來頑皮的Ella，更大膽對阿信表示：「我刷微博的時候看到有人交代我說，一定要摸你的腹肌。」讓台下爆出熱烈尖叫，阿信忍不住自嘲：「等一下，你們確定我有腹肌嗎？」

▲五月天阿信大方解扣子。（圖／翻攝微博）

不過最後阿信還是乖乖把外搭背心的扣子解開，讓Ella隔著白襯衫撫摸他的「腹肌」，Ella最後大笑：「宏宏好可愛，他剛剛有稍微縮小腹一下。」阿信也直呼：「好緊張喔！」Ella大讚阿信：「你非常的勇敢跟大方欸，解開扣子讓我這樣。」阿信則回：「這還好！」Ella還親自幫阿信把扣子扣回去，讓台下嗨到不行。事後有網友tag Ella，問她摸起來感覺如何？Ella說：「很舒服*500次。」相當逗趣。

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昨天五月天和Ella共同演繹〈終於結束的起點〉以及18年前阿信跨刀出演MV、S.H.E的歌曲〈五月天〉，也是五月天首度演出這首歌，Ella說當初MV最後Selina跟阿信有吻戲，問台下觀眾想不想看重現畫面，並對阿信說：「不好意思，這裡面全部（指五月天其他團員）都結婚的，只有你我可以處理。」下一秒又自己說：「等一下，我忘記，我好像也結婚了。」阿信立刻回：「我剛剛就想問你可以嗎？我可以你可以嗎？」Ella說既然如此乾脆點歌迷上來，讓阿信嚇到喊：「等一下！」Ella自豪表示：「我是不是很會玩？」阿信直喊：「對你超會玩的，好可怕！」

▲Ella摸阿信的的「腹肌」。（圖／翻攝微博）

而五月天和S.H.E其實關係頗緊密，像是Ella出演了五月天〈終於結束的起點〉MV，阿信跨刀〈五月天〉MV，阿信也說很想看S.H.E合體，「未來不一定能期待到，但我們可以在心中幻想。」並答應若S.H.E合體，就跟Selina在舞台上重現〈五月天〉的浪漫之吻，「她可以我就可以，借位。」立刻被Ella大吼：「借位？誰要跟你借位啊大哥！當然是親真的啊！」讓觀眾笑翻。而Ella也說當年參加比賽時唱了五月天〈溫柔〉，因此順利入選，更出道成為明星，「如果沒有五月天，我沒辦法進這個圈子。」