方大同神隱兩年終於露面！　闢謠「我不是農人」曝身體病況

記者劉宛欣／綜合報導

香港創作才子方大同2年前推出單曲後，就消失在螢光幕前，期間有傳聞指出他因病休養，甚至有人猜測他放下歌手身分，開始務農。今（2024年）年7月他在41歲生日當天於Instagram上發文，首次公開承認自己生病，表示：「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！我終於從抱恙的日子走上了康復之路。」同時，他上傳了一張未完成的歌單照片，宣布計劃於10月推出新專輯。

▲方大同神隱兩年終於露面。（圖／翻攝自方大同Instagram）

8月他率先發布了新歌〈才二十三〉，並分享了一段街訪影片。然而，方大同本人依舊未露面，直至6日才終於正式「現身」與大家分享近況。在最新的影片中，方大同精神不錯，雖然看上去瘦削，但依然精神奕奕。他坦言這段時間因病閉關：「我好一陣子因為生病，所以處於一個閉關狀態，也有點像關閉狀態。」所幸目前正處於康復階段。

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▲方大同澄清自己沒有去務農。（圖／翻攝自方大同Instagram）

方大同透露，雖然近年鮮少公開露面，但他的創作靈感源源不斷，這也激發了他創作新專輯《夢想家》，他透露未來1年內將透過新作品與歌迷見面，讓大家重拾他音樂的感動。

至於網傳他開始務農並開設雲南農場的消息，方大同早已在去年發文澄清，並再度強調自己仍然是歌手：「我不是農人，我還是歌手。」他更藉此機會宣布，將於9月11日推出新歌〈我不是農人〉，期待與歌迷再次見面。