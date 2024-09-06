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告五人宣布澎湖開唱　「五堅情、U:NUS」也來了

記者蔡琛儀／台北報導

「2024澎湖追風音樂燈光節」於上週五盛大開幕今晚（6日）第二週演出由徐佳瑩、林宥嘉、玖壹壹、西屯純愛組接力飆唱，主辦單位再公布第四週9月20日有告五人、U:NUS、五堅情將接力演出。

▲▼告五人、五堅情、U:NUS。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲▼告五人、U:NUS將在澎湖演出。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲▼告五人、五堅情、U:NUS。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

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告五人超級興奮：「非常的開心可以再次來到澎湖演出。」談起當地美食，團員們直指：「澎湖的海鮮是必吃的、還有花枝丸！」U:NUS是頭一次在外島進行表演，團員們從來沒有來過澎湖，一直很想規劃去澎湖的旅行，礙於工作遲遲未達成，這次終於能夠如願，更笑說：「印象最深刻的就是仙人掌冰，因為已經聽很多人講過這個美食，目前都只有流口水的份還沒有真的嚐鮮到，希望這次可以吃到！」最後逗趣呼喚大家：「歡迎帶你們的外婆一起來澎湖玩。」

五堅情也將合體演出，邱鋒澤回憶著：「我對澎湖充滿期待跟興奮，每次都吃到很多美食、歌迷非常熱情，風景也很漂亮！表演後一定要吃海鮮，這次演出會唱新歌。」婁峻碩則笑說：「享受澎湖的強風，很喜歡被風吹的感覺，滿常去澎湖旅行，是台灣的世外桃源，去澎湖吃海鮮、晚上去酒吧、看海吹海風很爽！熱血的事情就是在當地玩到很晚到凌晨才回去休息。」

▲▼告五人、五堅情、U:NUS。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲五堅情將在澎湖演出。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

小賴形容：「很開心又可以來澎湖看到大家！」打趣說會把「頭髮噴很硬」來抵抗戶外強風，最想品嚐海膽炒飯、風茹茶，最熱血事情是潛水時在一天用完3罐氣瓶。黃偉晉也相當期待來澎湖演出，想吃海鮮、嫩仙草，也希望有機會挑戰水上活動。

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