婚姻日韓劇TOP 10！第3名題材超大膽 冠軍劇狗血還是被讚爆：很過癮

記者潘慧中／綜合報導

近年探討婚姻相關的戲劇越來越多，大批觀眾不但因此被吸引目光，也藉此反思自身的生活經歷。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，分析近1年以婚姻為主題的TOP 10日韓劇，你還沒看過哪部劇呢？

NO.10 《Mr.新娘》

▲《Mr.新娘》是當季日劇黑馬。（圖／翻攝自推特）



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《Mr.新娘》為一部浪漫愛情日劇，改編自人氣連載漫畫《Kiss》，由波瑠搭擋高杉真宙飾演「女主外、男主內」的同居情侶，劇情描述業務女強人「速見穗香」，私下其實是不會做家務的邋遢鬼，在公司遇上擁有超強家事能力的後輩男同事「山本知博」，以「從今以後的時代，湯勺就是男人的武器！」這句名言成為了一位熱愛煮飯、做家事、女性心目中理想的「Mr.新娘」，兩人也就此展開奇妙的同居生活。

《Mr.新娘》開播時雖然成績平平，但透過兩位主角靈動的演技，逐漸建立起好口碑，每集收視率不斷創新高，最後成為了春季日劇的收視黑馬！看過的網友都讚道，「男女主角的把角色演得很可愛」、「最近的戀愛日劇都會談到結婚升遷的話題」、「用俏皮的方式描述了家庭生活」。

NO.9《 大叔的愛－Returns－》

▲《 大叔的愛》系列作品備受歡迎。（圖／翻攝自推特）



「喜歡是什麼？」，《 大叔的愛》第一季的故事，圍繞著一位渴望結婚但毫無魅力的33歲平凡上班族春田創一，突然被懷著純真少女心的中年上司黑澤武藏、和帥氣的同居後輩牧凌太同時告白，三人複雜錯縱的三角戀就此展開。該劇於2018年播畢後，獲得現象級的熱烈回響，在眾多純愛日劇中成為了日本為數不多的真人BL劇，將純愛劇的元素結合黑色幽默，真實的反應出每段婚姻會遭遇到的困境。

今（2024）年製作團隊又帶著原班人馬回歸，延續著上一季的故事線，主題呼應著「回歸」，以兩位男主角的新婚生活拉開序幕，在經歷新冠疫情的五年遠距離戀愛後，兩人因為家務分擔、垃圾分類等生活瑣事不斷爭吵，婚姻中開始出現了裂痕，更讓春田懷疑這段婚姻是否真的正確，觀眾們評到，「《大叔之愛》是少數男性BL劇主角們『不被社會討厭』的作品。」、「這部劇用輕鬆的方式去討論男性之間的日常戀情」。

NO.8 《男扮女裝家政婦》 第6季

▲《男扮女裝家政婦》。（圖／翻攝自Instagram／mitazono_desu）



2016年推出第一季的深夜日劇，由日本男星松岡昌宏主演，是部打破第四面牆的話題喜劇，笑點滿分又結合男扮女裝的新穎元素，讓這部劇成為松岡昌宏的代表作，本人更坦言自己從沒想過可以一路演到第六季，可見該劇已然成為日本長壽的國民劇。

松岡昌宏在劇中飾演擁有魁武身材和粗曠五官的專業家政婦「三田園」，不僅具備高超的工作能力，家事、打掃、料理樣樣精通，更能敏銳的觀察到雇主家裡存在的問題和秘密，以自己獨特的方式拯救那些遭遇危機的家庭，將現實的婚姻真實反映在劇中。身為該劇死忠粉的網友分享，「結合時事又惡搞的風格，讓人看得很過癮。」、「打破第四面牆與觀眾對話的三田園是靈魂人物」、「有時候還能學到實用的家政小知識」。

NO.7《 特務家族》



▲《特務家族》是張赫、張娜拉第4度合作的作品。（圖／翻攝自tvN）



被視為話題動漫《間諜家家酒》的真人版韓劇，《特務家族》以非典型家庭的新穎元素而爆紅，Disney+於2023年也以類似的設定推出了這部懸疑家庭喜劇；演員陣容為張赫、張娜拉、蔡貞安、金南喜等高顏值的資深演員，劇情講述國情院黑色要員丈夫偽裝成平凡上班族，與甜美妻子之間驚險的死守家庭諜報喜劇。

劇中輕鬆有趣地描繪家人之間的各種苦惱與矛盾衝突，在遭遇到的危急情況時，團結起來一起克服困難，而其中一位可疑的同事出現，更讓這對看似幸福的夫妻迎來危機，帶領著觀眾重新思考家庭的價值。觀眾紛紛表示，「這樣新奇的題材還蠻有意思的」、「張赫和張娜拉的cp感很強」。

NO.6 《 我們離婚吧》

▲《我們離婚吧》。（圖／翻攝自推特）



日本廣播電台TBS與Netflix聯合製作的日劇《我們離婚吧》，由喜劇泰斗宮藤官九郎與戀愛教母大石靜共同執筆的「政治離婚喜劇」，上線後，便火速成為日本收視第一。劇中結合不倫關係、選舉醜聞等大膽的題材，徹底顛覆日本傳統婚姻的價值觀。

劇情講述一對表面上是門當戶對的名人夫妻，實際上卻是一對貌合神離的假面夫妻，丈夫三番兩次的發生外遇，為了維持良好的公眾形象，不得不要求和妻子繼續假裝恩愛。雖然這部劇大多在聚焦在選戰的黑暗面，但卻以幽默輕鬆的方式描述了夫妻共同面對選戰的煎熬，更也體現了「婚姻是兩家的事」，強調結婚是件需要謹慎、深思熟慮的事情，其中來自再生家庭的女主角，即使建立了屬於自己的新家庭，卻仍逃不過傳統婚姻中的道德綁架，「離婚」則是雙方都遍體鱗傷之後的決定，讓觀眾在笑淚中看見了家庭關係中現實的困境。

NO.5 《 獻給國王的無名指》

▲《獻給國王的無名指》。（圖／翻攝自Instagram／ousama_tbs）



改編自人氣同名漫畫，《獻給國王的無名指》由「千年一遇的美少女」橋本環奈與「日本國寶級帥哥」山田涼介搭檔出演，這對顏值超高的組合，就像真的從漫畫中走出來的人物，讓觀眾看得相當賞心悅目，也成功在契約婚姻類似的題材日劇中脫穎而出。

該劇講述出身自普通的女主角羽田綾華，因為出色的美貌而經常被人誤會是狐狸精，而男主角是公司社長新田東鄉為了不希望再受父母擺佈不得向羽田求婚，羽田為了改善公司營業額，最終也決定接受這段契約婚姻。雖然本劇是典型的少女漫畫走向，但卻不時的添加了搞笑的元素，兩人「人前恩愛，人後變臉」的反差成為了亮點之一，劇情同時探討了婚姻中兩個家族所面臨的壓迫與問題，網友們表示，「兩人的同框真的大飽眼福」、「主角們的魅力很強大」。

NO.4 《離婚律師申晟瀚》

▲《離婚律師申晟瀚》。（圖／Netflix提供）



2023播出的韓國律政法庭劇《離婚律師申晟瀚》，改編自同名網路漫畫，由韓國音樂劇天王曹承佑所主演，透過自身音樂相關的背景才得以親自演奏劇中瘋狂彈鋼琴的橋段。劇情描述原本在德國主修鋼琴、作為大學教授的申晟瀚決定發憤讀書，在39歲時通過司法考試成為一位專門為人打婚姻訴訟的離婚律師。

透過身為離婚律師「申晟瀚」的視角，本劇深度探討了離婚這個議題，劇中所展示的離婚案件都超乎觀眾的想像，曾經親密的兩人如今對立敵對、互相攻擊，溫馨又寫實的劇情讓首集在播出後便創下JTBC電視台歷代最高的首播收視率，收穫了網友滿滿的好評，「演員們演技都很到位」、「體現出了複雜的社會壓力」、「韓劇越來越多設定在中年人的題材了」。

NO.3 《我們之間沒有的》

▲《我們之間沒有的》。（圖／MyVideo提供）



改編自同名日本暢銷漫畫，日劇《我們之間沒有的》探討著婚姻中親密關係的議題，即使成為了每天同床共枕的夫妻，也可能是最親密的陌生人，描繪已婚夫婦之間「性」與「愛」的關係，即使沒有日劇經常出現的灑狗血出軌橋段，但卻拍出了寫實又殘酷的不倫戀劇情。

劇中的女主角吉野美智（奈緒 飾）與丈夫吉野陽一（永山瑛太 飾）過著平凡的夫妻生活，兩個人結婚第5年，雖然日常相處融洽，卻長達2年沒有性生活，成了無性婚姻的夫婦，美智不僅懷疑自己是否缺乏女性魅力，而這對夫妻在分崩離析之際，該如何克服危機呢？看過的網友表示，「會讓人深思婚姻到底在追求什麼」、「真實體現了現代人為了挽回婚姻的困境」、「是很新穎大膽的題材」。

NO.2 《和我老公結婚吧》

▲《和我老公結婚吧》。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



改編自韓國超人氣的同名網路漫畫，《和我老公結婚吧》由國民女神朴敏英擔綱主演，劇情描述女主角姜智媛（朴敏英 飾）因為罹患癌症，日子所剩無幾，人生看似走到盡頭的她目睹了自己的丈夫和閨蜜偷情，最後還被兩人殺害。沒想到峰迴路轉，智媛竟然死而復生，回到10年前打算復仇，將自己坎坷的命運轉嫁到背叛的丈夫與閨蜜身上。

雖然設定偏向灑狗血的劇情，讓觀眾幾乎都看得咬牙切齒，卻也描寫了真實的婚姻狀況，當一方不再愛時，怎麼挽回都沒有用，而該劇最大的亮點之一就是女主角有重來一次的機會，能夠將這些不幸還給那些惡人，讓網友們紛紛大呼過癮，「出軌的人沒有第二次機會」、「希望每段失敗的婚姻都有重來的機會」、「像垃圾一樣的人就該丟掉」。

NO.1《淚之女王》

▲《淚之女王》。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



霸佔所有韓劇平台排行榜的《淚之女王》，可說是2024年的浪漫神作，找來韓國兩大國民演員金秀賢與金智媛攜手主演。與老掉牙的愛情劇不同，劇中男女主角從相戀到結婚，兩人的婚姻第三年開始走向滅亡，懸殊的家庭地位也讓這段關係岌岌可危。有別於以往「王子遇上灰姑娘」的美滿故事，《淚之女王》以倒敘的方式開場，財閥千金洪海仁（金智媛 飾）無意間愛上平凡男子白賢祐（金秀賢 飾），原以為會是完美結局的他們，隨著有權有勢的女方家族不斷壓榨男方，男主角就像是入贅一般，淪為女方家族的工具人，讓兩人的關係也亮起了紅燈。

該劇聚焦在「婚姻」的主題，將婚姻以全新的視角重新詮釋婚姻關係，更體現了結婚是兩家人的事，結婚後會因家世、價值觀的懸殊，最終走向破裂，網友們紛紛評道，「兩人的神仙組合太養眼了」、「有典型的韓式浪漫氛圍感」、「劇情狗血但看得很過癮」。

▲探討婚姻的日、韓劇TOP 10。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）