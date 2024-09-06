柯文哲收押波及音樂劇《倒垃圾》　團長認錯愕：這件事太複雜

記者蕭采薇／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，5日遭裁定收押禁見，上銬送往土城看守所。他原定以特別角色演出全民大劇團音樂劇《倒垃圾》受到波及，6日劇團為新戲《大畫昭君 觀落雁》彩排記者會，團長謝念祖，以及同為《倒垃圾》演員班底的夏宇童、呂紹齊也透露：「第一次遇到，知道時很錯愕。」

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）



團長謝念祖表示，從沒想對會發生這樣的事，團隊也看了很多政論節目，「這件事太複雜了，現在只覺得不能跟排練一樣演出很可惜。」他沒有特別想對柯文哲說的話，僅表示「希望台灣往正面發展」。

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全民大劇團顛覆歷史系列，古代四大美人西施、貂蟬、王昭君已接連推出，今年底將推出最後一位美人－楊貴妃的故事，因此今日除了宣傳《大畫昭君～觀落雁》演出，也順勢預告第四部作品的女主角楊貴妃，將由夏宇童飾演。

▲夏宇童也參與音樂劇《倒垃圾》。（圖／記者湯興漢攝）

由於夏宇童初次接演古裝音樂劇，三位「美人前輩」輪流傳授演古裝劇的優雅身段和武打招式，卓文萱還特別獻上國外進口的荔枝罐頭，笑稱：「依照歷史，我們也要從很遠的地方為宇童找來荔枝！」方宥心同時也為夏宇童穿上約十公斤的負重背心，並溫馨提醒：「古裝劇的服裝通常更加複雜、厚重，我自己王昭君有一套就至少穿上了六件，那個手一舉起來，每個動作都像在練核心！」夏宇童則一臉驚訝：「剛剛一套上背心，這個重量真的有嚇到我耶！」

▲黃大煒、方宥心、羅美玲、卓文萱、夏宇童、呂紹齊音樂劇《大畫昭君 觀落雁》彩排記者會。（圖／記者湯興漢攝）



演出在即，飾演漢朝外族匈奴首領單于的男主角黃大煒，必須從四位美女演員方宥心、羅美玲、卓文萱、夏宇童中選出和他攜手共返漢朝的真命天女，為此四大美人各自展現魅力，而飾演匈奴首領之子的呂紹齊則在一旁補充：「這位楊貴妃（夏宇童」是唐朝的，年代有別！而這位貂蟬（卓文萱），大王選她可能會滅國！」

▲方宥心、羅美玲、卓文萱、夏宇童《大畫昭君 觀落雁》彩排記者會。（圖／記者湯興漢攝）

黃大煒連忙笑稱：「那可不行！但這位（羅美玲）又看著似曾相識，像極了我府上妻子，我還是選擇昭君吧！」方宥心則回：「選我好啊！我可男可女，風格多變。」兩人舉酒交杯，言談中展現劇中夫妻的好默契。《大畫昭君～觀落雁》9月7日、8日將在臺北城市舞台連續演出三場。