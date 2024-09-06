女星「男生幫女生付錢是基本禮貌」！佳娜好奇：台女真能接受AA嗎

記者潘慧中／綜合報導

烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚育有一女後，定居台灣，不時會與粉絲互動。她近日便在社群網站發問，「好奇台灣的女生真的都能接受AA制嗎？為什麼？」頓時掀起一波討論。

▲佳娜好奇發問。（圖／翻攝自Threads／_tatiana_lin）



看到網友留言「自己吃的份自己付，這麼理所當然的事還問？妳當妳是誰」，佳娜回答了她的想法，「男生幫女生付錢是基本的禮貌而已」，之所以會這麼想，似乎和烏克蘭情侶通常都是男生付錢有關。

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▲▼佳娜認為「男生幫女生付錢是基本的禮貌而已」。（圖／翻攝自Threads、Instagram／_tatiana_lin）



然而，佳娜也因此引來一些罵聲，「好奇這種發言是怕台灣人不知道妳們烏克蘭女生都是到處靠男人吃喝嗎？畢竟妳們烏克蘭女生專門嫁給西歐各國老男人靠男人維生在歐洲也不是什麼秘密。」

▲▼佳娜和祖雄感情生活穩定。（圖／翻攝自Threads、Instagram／_tatiana_lin）



對此，佳娜不但沒有動怒，反而還幽默回應「我的老歐洲的老公真辛苦了」，但祖雄其實是馬來西亞人。但她也在留言區解釋，只有遇到不喜歡的男生，才會和對方AA制。