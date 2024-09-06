看守所會客菜「最恐怖3道菜曝光」！Toyz曾認：被告超怕　揭有錢人吃法

記者田暐瑋／綜合報導

柯文哲因京華城案件被羈押禁見，看守所的生活也引發外界關注，曾因販毒被羈押於台中看守所的網紅Toyz（劉偉健）就曾分享經驗，直言看守所的食物通常缺乏調味，白飯常常黏成一團，其中有3樣菜色組合因為有壞兆頭，最讓人害怕，還分享一款監獄的特色料理「蹦粥」，非常美味。

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）



Toyz曾在直播透露，看守所的食物通常缺乏調味，以健康為由將菜餚烹調得非常清淡，白飯又常常黏成一團，至於會客菜品，他直言「香腸、雞、鴨」的3種菜色組合最令人害怕，因為被認為有「延長羈押」的不祥含意，會客家人送來的食物，雖然比看守所的日常餐點來得豐盛，但送到後會冷掉，導致味道變樣，因此他建議避免選擇炸物，「番茄炒蛋、梅菜扣肉、筍絲都很棒，也要注意不要買味道太重的食物，因為裡面東西非常清淡，反差太大會受不了。」

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▲Toyz曾分享看守所菜色。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）



此外，Toyz還秀出一張看守所內的購買物資清單，列出豬肉乾、洋芋片、太陽餅等美食，尤其是豬肉乾，他大讚是「像寶一樣」，非常好吃，但因價格昂貴，沒辦法常常購買。此外，他還分享一道監獄內的創意菜「蹦粥」，方法是將泡麵捏碎和調味料加入熱粥中，「有經濟能力的可以捏兩包，沒有經濟能力的捏一包， 再有經濟條件一點的怎麼吃呢，放個皮蛋，那個可叫一個香啊。」

▲Toyz曾分享會客菜。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）



接著，Toyz分享看守所中的環境，「剛進去時是到新收房，總共睡了11個人，空間很小，不過可能因為我是公眾人物，所以後來被帶到違規房。」他也提到，新收14天內無法會客，不過外面朋友可以寄一些私人物品進去，但還是要注意很多規定和優先順序，例如「衣服顏色最好寄白色」、「沐浴乳、牙刷等盥洗用具比食物更重要。」