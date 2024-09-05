「金庸老頑童」斷開差30歲父女戀！「送房、幫養女兒」現況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

76歲的香港藝人秦煌數月前在某間酒店房間內不慎跌倒，隨後被緊急送往醫院治療，並安排入住養老院。近期，他接受媒體採訪時透露，自己在進入養老院後，診斷出貧血和營養不良的問題，雙腳浮腫情況也很嚴重，需要每週到醫院進行物理治療。此外，藝人陳煒還特別為他安排了按摩師，定期上門為他進行按摩。

▲秦煌近況曝光。（圖／CFP）

根據港媒報導，秦煌剛入院時由於身體不適，體重下降了60磅（27公斤），肚子也變小了。不過，由於擔心體重過輕，他現在每天都會吃下一碗小飯。他稱雖然瘦了很多，仍然需要穿著10XL的褲子。他透露自己左腳狀況不佳，雖然能夠扶著站起來走兩步，但心中仍有很大的恐懼，擔心無法長時間行走。

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▲秦煌很滿意目前的生活。（圖／CFP）

聊起目前的生活，秦煌對養老院的一切都滿意，每天能吃一碗飯，對他來說已經很幸福。他的經濟狀況也得到了保障，社福機構每月提供11000元（約4.5萬台幣）的住院津貼，外加4000元（約1.65萬台幣）的補助，讓他安心生活。有外出需求，也有熱心院友幫忙推著輪椅到街上領錢和採買。提到未來是否會重返工作，秦煌笑稱只要有人願意幫他推輪椅，他不介意繼續工作。

另一方面，秦煌回憶起與女友Mary的往事，這段相差30年的父女戀如今已經成為過去式，Mary不願多花錢到香港探望他，但秦煌並不責怪對方，反而感到自責，當年女方想生孩子被他拒絕，還建議她找別人生，生完他可以養。他還憶起早前曾買房送給Mary與她的女兒，但兩人的關係目前確實已經結束。