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直擊／蹦闆練拳狀況曝光！打輸統神就隱退　爆延後「2場海外直播」少賺千萬

記者孟育民／台北報導

《拳上 Tha Cage》去年在小巨蛋開打引發眾人關注，《拳上2024》將於12月舉辦，主秀確定由統神及蹦闆出演，雙方火藥味十足，都已經進入備戰狀態。《ETtoday星光雲》直擊蹦闆練習現場，他透露現在一周練習四到五天，一天大約兩小時，「我把僅有的時間都拿來做準備了，我這輩子除了賺錢還沒那麼認真做過一件事情。現在就著重在運動，我在家裡也會練習跑步、跳繩，這件事情後我發現人是可以有毅力！」他更對統神喊話：「拜託你認真一點練習，不要輸得太難看！」

▲▼蹦闆練習拳擊，一切都用最高規格。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼蹦闆練習拳擊，一切都用最高規格。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼蹦闆練習拳擊，一切都用最高規格。（圖／記者劉亮亨攝）

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蹦闆卯足全力備戰，連自己都出乎意料，但他坦言點後悔答應對戰，「因為我把自己搞太忙，很多工作都Delay到，像我泰國跟香港的海外直播已經取消，只剩下月底要去日本，原本要去一個禮拜，變成只能去三天，整個很趕！」至於損失多少錢，他則說：「以往的經歷，出去一趟最少都500萬到800萬，都是一個禮拜的量。其實也不算取消，只是往後面延，只是這個月就沒賺到，後來還是會補回來，搞不好打輸直播也不用做了。」

▲▼蹦闆練習拳擊，一切都用最高規格。（圖／記者劉亮亨攝）

▲蹦闆忙到幾乎沒時間睡覺，就為了贏得比賽。（圖／記者劉亮亨攝）

蹦闆在練習的過程中，逐漸找回自信，認為自己勝率有120%，並不擔心對方用體型壓制，「我速度跟體力已經贏他了，我也在訓練，就是看誰練比較多，我個人覺得我不會練的比他少。」而他曾放話輸給統神就要退出自媒體，他今天還是堅定立場，「我既然講出來，我就要用贏的心態去做，會不會有變數不知道，但我現在還是跟大家講，我打輸就隱退，我可以HOLD住，大不了去做其他行業。」他說雖然拳上給了7位數的出場費，但扣掉成本，發現其實做直播比較好賺。

▲▼蹦闆練習拳擊，一切都用最高規格。（圖／記者劉亮亨攝）

▲蹦闆坦言能站上台北小巨蛋也算是一個人生里程碑。（圖／記者劉亮亨攝）

雖然蹦闆稀鬆平常的聊著天，但他背負著外界的關注，一場純粹賽事莫名承受不少壓力，「贏不贏是其次，但我真的輸不了，我也輸不得，這是面子問題，我的壓力來自這個，我輸了不能看，我有想過（被統神打倒在地上）的畫面，一想到淚就滴下來，絕對不會發生這種事，我不會讓他揮到我。」被問到有特別研究統神的戰略嗎？他開大砲笑說：「我最近就是會看一些地理頻道，豬怎麼走路，我不知道要怎麼研究，我只能看一些豬的習性，豬到底出來要幹嘛？」

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關鍵字

蹦闆, 館長, 統神, 拳上2024, 拳上 Tha Cage

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