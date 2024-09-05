二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber二伯深夜突喊：「晴天霹靂！」她自創服飾品牌3年，一直忙於找房子與搬家的循環。就在一切看似穩定之際，卻接到房東通知不再續租的消息，網友陸續湧入留言給建議。

▲二伯自創服飾品牌又面臨搬家。（圖／翻攝自IG）

二伯的品牌自2021年7月開始創立，不過時常忙於找房子與搬家的循環，「前陣子還在慶幸著一切終於慢慢穩定下來不用再搬家，就收到房東要收回不續租的消息，晴天霹靂的又要開始尋覓了」。字裡行間難掩心情受衝擊。

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▲二伯發文。（圖／翻攝自Threads）

老公蔡阿嘎去年11月曾拍開箱片，介紹二伯品牌的倉庫，位於新北市三重，約400坪大，影片標題提及「一個月租金50萬」。時隔9個月又面臨搬家。

▲蔡阿嘎曾為二伯品牌400坪新倉庫拍開箱片。（圖／翻攝自YouTube）

網友火速留言關心「花了幾百萬弄的倉儲，結果要被收回了」、「什麼地區、要找多大什麼類型的房子呢」、「歡迎來中和，租買廠辦我都可以介紹喔」、「反正都走網購了 不必一定得在北部，中部好山好水好天氣好健康 交通沒那麼方便但也不是寸步難行 值得推薦」、「一直想問有沒有回雲嘉發展的可能」。除了網友給建議，也有人打氣「好值得崩潰，但好還是要努力並且快速的尋覓到新的家，辛苦惹」、「肯定能找到更好的地方的。祝福」、「買一間！就不用再搬了」。