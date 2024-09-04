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BL泰巨星跨海追愛告白：為你回台灣　「主動受」沙發咚劇迷尖叫了

記者黃庠棻／台北報導

BL台劇《彈一場完美戀愛 First Note of Love》由涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama主演，8月開播至今獲得海內外影迷熱切關注，第一集於YouTube免費播出共計突破65萬人次觀看。

▲《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《彈一場完美戀愛》持續熱播中。（圖／GagaOOLala提供）

由小宇宋念宇演唱的動人主題曲MV也突破24萬次點擊《彈一場完美戀愛 First Note of Love》更持續蟬聯LINE TV「十大熱門節目」排行榜，以及GagaOOLala影音平台的「台灣男同志排行榜」、「台灣BL專區排行榜」、「台灣免費排行榜」3榜冠軍，從戲劇到音樂的口碑與人氣勢不可擋。

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隨著本周跟播進入第5集，迎來讓粉絲期待許久、由Jame所飾演的泰國巨星Orca帥氣登場，除了終於要與劉泯廷所飾演的Reese合體，更將為戲增添精彩衝突，注入全新能量。在本集中，Jame突襲登台涂善存與張豐豪「N海CP」的樂團快閃演出，搶盡風頭，讓三人埋下心結，為故事帶來緊張與醋意。

▲《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲泰星Jame終於現身在《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

此外，Jame終於與劉泯廷見面共處一室時，以一句浪漫、霸氣台詞「我回台灣是為了見你」，與劉泯廷在戲中的往日情浮上檯面，緊接著毫無防備的強勢「沙發咚」戲碼，讓粉絲瞬間心臟爆擊，進入本集最高潮，劇迷更大呼這一幕「直接預約經典名場面」，也正式宣告「瑞卡CP」的到來。

▲《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲Jame沙發咚劉泯廷。（圖／GagaOOLala提供）

導演練建宏特別解釋，劇中Reese的人物設定為攻，而Orca為受，但這場沙發咚戲碼則大玩角色翻轉，刻意塑造讓Jame擔當導演自創的「主動受」性格，展現他為愛奔赴來台的決心。瑞卡CP在新的時空再續浪漫前緣，愛火一觸即發，隨著故事新發展慢慢帶出兩人過往的虐心情節，種種驚喜將讓粉絲大呼過癮。

▲《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲Jame沙發咚劉泯廷。（圖／GagaOOLala提供）

此外，本月劇中另一組讓全球粉絲瞠目結舌、瘋狂討論的一大亮點，絕非《龍月》、《暮海情深》CP MOS & ISBANKY（MosBank）的驚喜客串。繼上個月在發布記者會以Jame的同門師兄身分站台力挺，帶來「撒糖指導」精采橋段之外，其實MosBank早在去年底便曾抵台悄悄完成拍攝，期間保密到家，原來要送粉絲的超級大禮正是獻給《彈一場完美戀愛》的驚喜演出。

▲《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲MosBank客串《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

在戲中，MosBank本色演出，飾演與N海CP所屬唱片公司同門的藝人，當涂善存與張豐豪為了晚餐爭先鬥嘴不停時，MosBank在一旁上演互相餵食的恩愛小視窗，形成逗趣對比，放送「同框嗑兩餐」讓粉絲笑得合不攏嘴。

播出後果然引來全球粉絲爆棚討論，紛紛為MosBank的「國際級演出」感到十分驕傲，期望他們被更多海外觀眾認識，導演也趁機加碼透露，MosBank還有其他戲分將在未來集數登場，邀請粉絲一同仔細追劇期待。

▲《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲MosBank客串《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

《彈一場完美戀愛》由國片《莎莉》新銳導演練建宏執導，講述一段過氣歌手與粉絲相戀，幫助彼此走出陰霾的暖心故事。隨著劇情進入中段高潮，以及新角色的加入，N海CP與瑞卡CP將如何突破困境，發展出新的火花，敬請鎖定《彈一場完美戀愛》每週一晚間8點於GagaOOLala影音平台、friDay影音、LINE TV，以及每週三晚間8點於GTV八大劇樂部同步上架。

此外，《彈一場完美戀愛》戲劇原聲帶第一樂章，收錄包括由小宇親自創作製作與演唱的片頭主題曲 〈我愛，我在〉，已於全球各大數位音樂平台上架。

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