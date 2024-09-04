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日女星節目遭襲胸「噁心畫面全播出」！　電視台：有採安全措施

記者劉宛欣／綜合報導

日本搞笑藝人安子（やす子）日前出席日本電視台節目「24小時電視47」的特殊慈善馬拉松活動，目的是要幫日本全國的兒童養護設施進行慈善募款。怎料，當天卻發生了一起疑似性騷擾的事件，且畫面經過直播播出到全國，相關畫面被截取放到了X上，引起全網憤怒。

▲安子疑似遭襲胸。（圖／翻攝自X）

▲安子日前為了公益去跑了馬拉松。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，日本電視台節目《24小時電視47》在1日播出時，安子衝刺的最後階段，發生了一起突發事件。在支持者為她加油的路邊，一名中年男子突然伸手，疑似觸碰到她的胸部，讓她顯得有些驚慌失措，但她依然努力保持微笑。隨後，陪跑的保護者迅速將男子的手推開，防止事態進一步發展。

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▲安子疑似遭襲胸。（圖／翻攝自X）

▲安子疑似遭襲胸。（圖／翻攝自X）

這一幕經電視直播出去，迅速引發網友關注，隨即在社群上瘋傳，網友紛紛指責這名中年男子的行為。許多人要求逮捕該男子，認為他構成了猥褻罪。然而，目前安子和她的團隊尚未對此事件採取進一步行動，也沒有向警方報案。還有人注意到，該男除了涉嫌襲胸外，左手還拿著形狀奇怪的瓶子，引發網友猜測該瓶中裝有不明液體，可能存在潛在危險。

另一方面，一名記者對此則發聲表示，該男子可能原本只是想要與安子互動，但不慎觸碰到她的身體。不管是否出於故意，這一行為仍不當。值得一提的是，電視台方面對此事件表示節目製作過程中與警方密切合作，也有採取了安全措施。

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