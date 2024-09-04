日女星節目遭襲胸「噁心畫面全播出」！　電視台：有採安全措施

記者劉宛欣／綜合報導
日本搞笑藝人安子（やす子）日前出席日本電視台節目「24小時電視47」的特殊慈善馬拉松活動，目的是要幫日本全國的兒童養護設施進行慈善募款。怎料，當天卻發生了一起疑似性騷擾的事件，且畫面經過直播播出到全國，相關畫面被截取放到了X上，引起全網憤怒。
▲安子日前為了公益去跑了馬拉松。（圖／翻攝自X）
根據日媒報導，日本電視台節目《24小時電視47》在1日播出時，安子衝刺的最後階段，發生了一起突發事件。在支持者為她加油的路邊，一名中年男子突然伸手，疑似觸碰到她的胸部，讓她顯得有些驚慌失措，但她依然努力保持微笑。隨後，陪跑的保護者迅速將男子的手推開，防止事態進一步發展。
▲安子疑似遭襲胸。（圖／翻攝自X）
這一幕經電視直播出去，迅速引發網友關注，隨即在社群上瘋傳，網友紛紛指責這名中年男子的行為。許多人要求逮捕該男子，認為他構成了猥褻罪。然而，目前安子和她的團隊尚未對此事件採取進一步行動，也沒有向警方報案。還有人注意到，該男除了涉嫌襲胸外，左手還拿著形狀奇怪的瓶子，引發網友猜測該瓶中裝有不明液體，可能存在潛在危險。
另一方面，一名記者對此則發聲表示，該男子可能原本只是想要與安子互動，但不慎觸碰到她的身體。不管是否出於故意，這一行為仍不當。值得一提的是，電視台方面對此事件表示節目製作過程中與警方密切合作，也有採取了安全措施。
不同意わいせつ罪は非親告罪なので被害者が告訴しなくても加害者を起訴することができます。やす子さんの胸を触った加害者の顔はバッチリ映っているので、警察は特定して捕まえてください。事務所は所属タレントを守って。日本テレビは番組で起きた事件として責任を持って。pic.twitter.com/djj5WpIar2— 天使 (@tenshicos) September 2, 2024
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