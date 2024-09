第59屆廣播金鐘入圍名單揭曉！　「唐綺陽、博恩」將搶同一獎

記者蔡琛儀/台北報導

「第59屆廣播金鐘獎入圍派對」今(4日)盛大舉行,計有434家業者、1,347件作品參賽;143件作品入圍,將角逐節目獎、個人獎、Podcast獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等30個獎項。今年入圍派對主持人屠潔入圍四項,入圍常客邵大倫與袁永興今年再度入圍,黃豪平也入圍教育文化節目主持人獎,「國師」唐綺陽和博恩的Podcast節目也將共同角逐生活風格節目獎。

▲▼113年度廣播金鐘獎入圍派對。(圖/記者周宸亘攝)

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外,今年特別獎項評審委員會則由人人廣播股份有限公司總經理倪蓓蓓擔任主任委員,並於入圍派對中公布張茂隆先生(藝名:張民)榮獲今年度特別貢獻獎。

張茂隆先生(藝名:張民),張茂隆先生從業超過50年,多年來於警廣、中廣、教育電臺及各地民營電臺製作客語節目,讓客家的聲音透過各地廣播頻道放送,以客家風情、客家文史介紹等內容,讓聽眾深入瞭解客家文化。1997年開放廣播頻道,廣播電臺如雨後春筍般林立,張茂隆先生投身民間客家電臺,以無償或是贊助價,開車在全臺各地電臺製作節目,年復一年堅持至今,不曾中斷。

雖年過80,仍提攜年輕客家廣播人,指導後輩客語正音,更錄製「古典客家有聲書」,傳遞客語豐富的內涵。講客電臺成立之後,張茂隆先生讓出舞台,給予同仁支持,並勉勵後進發揮創意精進內容,做出高品質的節目回饋鄉親。張茂隆先生持續耕耘客家文化領域,對客家文化的熱忱及廣播節目製作的嚴謹,在廣播界獨樹一格,實為廣播界的楷模。



113年度廣播金鐘獎入圍名單

一、節目獎

(一)流行音樂節目獎

• Midnight You & Me(參賽單位:中國廣播股份有限公司)

• 同行相記2(參賽單位:台北之音廣播股份有限公司)

• 告白那一刻(參賽單位:漢聲廣播電臺)

• 拍律遊樂園(參賽單位:國立教育廣播電臺)

• 音樂二三事(參賽單位:國立教育廣播電臺)

(二)類型音樂節目獎

• 不流行的流行歌(參賽單位:國立教育廣播電臺)

• 作客REC&LiVE(參賽單位:環宇廣播事業股份有限公司)

• 神曲越南 Thần khúc Vietnam(參賽單位:財團法人寶島客家廣播電台)

• 歌舞實驗室(參賽單位:財團法人佳音廣播電台)

• 爵士之詩(參賽單位:台灣全民廣播電台股份有限公司)

(三)生活風格節目獎

• Alian理財集會所(參賽單位:財團法人原住民族文化事業基金會(Alian原住民族廣播電台))

• ali一起揹山去!(參賽單位:財團法人原住民族文化事業基金會(Alian原住民族廣播電台))

• 台味超有港(參賽單位:財團法人中央廣播電臺)

• 哈囉!聽見東南亞(參賽單位:姊妹傳播事業有限公司)

• 劇透客語(參賽單位:環宇廣播事業股份有限公司)

(四)藝術文化節目獎

• 中山堂的流金歲月(參賽單位:臺北廣播電臺)

• 有緣千里・話音樂(參賽單位:臺北廣播電臺)

• 臺灣文武爿(參賽單位:財團法人中央廣播電臺)

• 戀戀曾文溪(參賽單位:曾文溪廣播電台股份有限公司)

• 鑠奅聽唸歌(參賽單位:內政部警政署警察廣播電臺)

(五)教育文化節目獎

• SORRY~沒有回程票喔!(參賽單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 客庄花路米/客庄 Follow me (參賽單位:環宇廣播事業股份有限公司)

• 島嶼共聲・傾聽台灣(參賽單位:竹科廣播股份有限公司)

• 開箱聲音場館 Encore Echo(參賽單位:財團法人中央廣播電臺)

• 寶島新故鄉(參賽單位:大千廣播電台股份有限公司)

(六)兒童節目獎

• Hashtag123(參賽單位:國立教育廣播電臺)

• 小蕃薯偵探隊(參賽單位:國立教育廣播電臺)

• 出發吧!鱻魚練習生(參賽單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 超夢莉冒險奇航號(參賽單位:正聲廣播股份有限公司)

• 錢事今聲(參賽單位:內政部警政署警察廣播電臺)

(七)少年節目獎

• Crazy實驗室(參賽單位:國立教育廣播電臺)

• FUN SONG 技職(參賽單位:國立教育廣播電臺)

• 青春幫幫忙(參賽單位:正聲廣播股份有限公司)

• 歡迎光臨Wasal(參賽單位:臺北廣播電臺)

• 欸,確定這可以說嗎?(參賽單位:財團法人佳音廣播電台)

(八)社會關懷節目獎

• Old Life 偶的人生(參賽單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 那一天的情緒課(參賽單位:財團法人中央廣播電臺)

• 幸福理想國(參賽單位:財團法人台北勞工教育電台基金會)

• 為愛啟程(參賽單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 續享生活(參賽單位:漢聲廣播電臺)

(九)社區節目獎

• Super午茶Show(參賽單位:大千廣播電台股份有限公司)

• 幸福藏寶圖(參賽單位:正聲廣播股份有限公司)

• 部落Tribe一下(參賽單位:財團法人佳音廣播電台)

• 愛上新竹—印象寫真館(參賽單位:竹科廣播股份有限公司)

• 新生報到—我們在台灣(參賽單位:竹科廣播股份有限公司)

(十)廣播劇獎

• 空中故事館—《大部分解,開始》(參賽單位:正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺/牛灣娛樂有限公司)

• 時代劇場(參賽單位:財團法人中央廣播電臺)

• 假日聽電影(參賽單位:正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺)

• 週日廣播劇(參賽單位:復興廣播電臺)

• 精靈學習日記—誰偷走了我的字?(參賽單位:內政部警政署警察廣播電臺)

(十一)單元節目獎

• KISS說說畫(參賽單位:大眾廣播股份有限公司)

• 大城小時光(參賽單位:高雄廣播電臺)

• 打開記憶的盒子(參賽單位:正聲廣播股份有限公司臺北廣播電臺)

• 聲音大舞台Bravo!(參賽單位:財團法人中央廣播電臺)

• 講植在的(參賽單位:內政部警政署警察廣播電臺)

二、個人獎

(一)流行音樂節目主持人獎

• Joseph Lin【林哲修】/The Jam(報名單位:財團法人台北國際社區文化基金會)

• 巫巴克【胡聖瑋】/Live!聲音實驗現場(報名單位:國立教育廣播電臺)

• 邵大倫/音樂大輪轉(報名單位:寶島新聲廣播電台股份有限公司)

• 袁永興/拍律遊樂園(報名單位:國立教育廣播電臺)

• 羅小Q【羅方翰】/音樂二三事(報名單位:國立教育廣播電臺)

(二)類型音樂節目主持人獎

• Kay【黎清映娟】、宋菁玲/ 神曲越南 Thần khúc Vietnam(報名單位:財團法人寶島客家廣播電台)

• 西風【吳正鎮】/音樂伸展台—古典不古典(報名單位:高雄廣播電臺)

• 咖啡貓【楊盈箴】/歌舞實驗室(報名單位:財團法人佳音廣播電台)

• 馬耀‧喇外/Sawali Music Style(報名單位:財團法人原住民族文化事業基金會(Alian原住民族廣播電台))

• 黃子軒/作客REC&LiVE(報名單位:環宇廣播事業股份有限公司)

(三)生活風格節目主持人獎

• 一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】/劇透客語(報名單位:環宇廣播事業股份有限公司)

• 林清盛/熱情東海岸(報名單位:財團法人太魯閣之音廣播事業基金會)

• 阿光【游湧志】/今夜遇見小王子(報名單位:大千廣播電台股份有限公司)

• 張啟樂/台味超有港(報名單位:財團法人中央廣播電臺)

• 黃賽音、梁瓊丹/哈囉!聽見東南亞(報名單位:姊妹傳播事業有限公司)

(四)藝術文化節目主持人獎

• POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】/臺灣文武爿(報名單位:財團法人中央廣播電臺)

• Uno 賴雨農【賴雨農】/UnoLife 光聽你說(報名單位:好聽廣播股份有限公司)

• 世昌【洪世昌】/台灣思想起(報名單位:國立教育廣播電臺)

• 劉馬利/有緣千里・話音樂(報名單位:臺北廣播電臺)

• 羅小Q【羅方翰】/音樂地球村(報名單位:復興廣播電臺)

(五)教育文化節目主持人獎

• 小茉莉、謝國玄/原客・好滋味(報名單位:財團法人原住民族文化事業基金會(Alian原住民族廣播電台))

• 林夢萍、Elsa【陳思穎】、小冬瓜【郭憲鴻】/SORRY~沒有回程票喔!(報名單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 屠潔/開箱聲音場館 Encore Echo(報名單位:財團法人中央廣播電臺)

• 黃豪平/我的世代我作主(報名單位:好聽廣播股份有限公司)

• 藍偉瑩/教育不一樣(報名單位:好家庭廣播股份有限公司)

(六)兒童節目主持人獎

• 小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】/Hashtag123(報名單位:國立教育廣播電臺)

• 加菲、大軍/前進吧,小怪獸探險號!(報名單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 米淇淋劭瑜【簡劭瑜】、小海豚、小海龜、Salanya【藍詠馨】、俊孝【林俊孝】/出發吧!鱻魚練習生(報名單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 凱西【楊映淳】/孩是要冒險(報名單位:財團法人佳音廣播電台)

• 鋸玄哥哥【陳佾玄】、珍珍姐姐【李穎珍】/耳公過來聽(報名單位:國立教育廣播電臺)

(七)少年節目主持人獎

• K博士【錢偉鈞】、亮亮【黃筠庭】/Crazy實驗室(報名單位:國立教育廣播電臺)

• 妞妞【柳心詠】、妞爸【柳子駿】/欸,確定這可以說嗎?(報名單位:財團法人佳音廣播電台)

• 季潔【蔡宜穎】、小五【詹昀叡】/FUN SONG 技職(報名單位:國立教育廣播電臺)

• 曾偉旻/野球風雲(報名單位:財團法人中央廣播電臺)

• 蘇菲蘇【蘇文妍】/繪聲繪影走讀趣(報名單位:高雄廣播電臺)

(八)社會關懷節目主持人獎

• 內克【吳宇軒】/那一天的情緒課(報名單位:財團法人中央廣播電臺)

• 世昌【洪世昌】/人生路歌聲情(報名單位:國立教育廣播電臺)

• 尚恩【黃彥翔】/Old Life 偶的人生(報名單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 姜義村/幸福理想國(報名單位:財團法人台北勞工教育電台基金會)

• 鄭晴【鄭雅卿】、季謙【黃崑能】/為愛啟程(報名單位:內政部警政署警察廣播電臺)

(九)社區節目主持人獎

• 小倩/Super午茶Show(報名單位:大千廣播電台股份有限公司)

• 宗賢【白宗賢】/移山倒海樊梨花(報名單位:台灣廣播股份有限公司)

• 林馨妤 Yungeh Watan/部落Tribe一下(報名單位:財團法人佳音廣播電台)

• 洪惠冠、蔡榮光、潘國正/愛上新竹—印象寫真館(報名單位:竹科廣播股份有限公司)

• 陳思安/幸福藏寶圖(報名單位:正聲廣播股份有限公司)

(十)企劃編撰獎

• Lituk、Niun、Sera、Joyce小傅/Mitengil勞動物語(報名單位:財團法人原住民族文化事業基金會(Alian原住民族廣播電台))

• 方惠閔、Saspin、妞可【高筱婷】/夢想發原地(報名單位:國立教育廣播電臺)

• 米淇淋劭瑜【簡劭瑜】、士玶【黃士玶】、俊孝【林俊孝】、Salanya【藍詠馨】、樂咖DJ楊淳【楊淳盛】/出發吧!鱻魚練習生(報名單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 李明潓、林玉婷、林宗泰、施菀筑、陳怡孜、潘張榮英/大城小時光(報名單位:高雄廣播電臺)

• 屠潔、伊森【何宜憲】、洪益華、林品貝、周秀梅/開箱聲音場館 Encore Echo(報名單位:財團法人中央廣播電臺)

(十一)音效獎

• 安起【李明潓】/大城小時光(報名單位:高雄廣播電臺)

• 吳坤龍、林憲鋐、林子麟/假日聽電影(報名單位:正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺)

• 崔喜、張芷榕、宋佳蓉、范維珍/Listen 看得見的廣播劇(報名單位:國立教育廣播電臺)

• 康和祥/精靈學習日記—誰偷走了我的字?(報名單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 黃欣楷、施嘯天、陳睿昕、吳俊德、江信逸/空中故事館—《大部分解,開始》(報名單位:正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺)



三、Podcast獎

(一)生活風格節目獎

• 小熱NOW(參賽單位:熱點娛樂有限公司、聽說媒體有限公司)

• 不正常愛情研究中心(參賽單位:笑匠工作室)

• 唐陽雞酒屋(參賽單位:大慕影藝國際事業股份有限公司)

• 博音(參賽單位:薩泰爾娛樂股份有限公司)

• 善嵐慶女(參賽者:梁皓嵐、廖原慶、謝少華)

(二)藝術文化節目獎

• INTERCOmパイ(參賽者:王意萱、徐宏愷、牟仁杰)

• 乖,你聽畫(參賽者:葵花子、PAY金)

• 時間的女兒:八卦歷史(參賽者:Hazel)

• 給我一個故事的時間(參賽者:婷婷【許婷婷】、彬如【李邠如】)

• 賈文青無料案內所(參賽者:德仔【賈培德】)

(三)兒童節目獎

• FUN星球心得海(參賽者:鈴噹姐姐【盧佳伶】)

• 祐祐的生物世界(參賽單位:聲動創意股份有限公司)

• 酷姨聯萌(參賽者:酷姨【余佩珊】)

• 豬探長推理故事集(參賽單位:如果國際藝術事業股份有限公司)

• 欖仁媽媽說故事(參賽者:欖仁媽媽【胡致莉】)

(四)少年節目獎

• 少年特有種(參賽單位:親子天下股份有限公司)

• 沐沐小猴閒聊室(參賽者:沐沐小猴【蔡沐辰】)

• 科科出來講(參賽單位:晴天整合行銷有限公司)

• 就決定是你了!松松(參賽者:拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】)



四、廣告獎

(一)商品類廣告獎

• 巧時代衛浴—男人的自癒時光篇(參賽單位:財團法人台北勞工教育電台基金會)

• 有春茶館—夏天流浪到有春篇(參賽單位:好家庭藝術股份有限公司)

• 桂冠—好好說頓飯—中心點篇(參賽單位:環球七福廣告有限公司)

• 隱形的家人(參賽單位:正聲廣播股份有限公司)

(二)非商品類廣告獎

• 古典音樂台—生意子難生—徵才篇(參賽單位:好家庭廣播股份有限公司)

• 杜絕毒品—毒害篇(參賽單位:王子音樂出版社)

• 查歌系統超級比一比篇(參賽單位:財團法人健康傳播事業基金會)

• 時代裡動聽的祝福—佳音週年紀念形象廣告(參賽單位:財團法人佳音廣播電台)



五、電臺品牌行銷創新獎

• HIT POP ON THE ROAD(參賽單位:台北流行廣播股份有限公司)

• 〈教育我就問〉社群經營讓你懂教育(參賽單位:好家庭廣播股份有限公司)

• 生活慢慢學(參賽單位:竹科廣播股份有限公司)



六、創新研發應用獎

• 內政部警政署警察廣播電臺/廣播星勢力:聲成式智慧聯盟(報名單位:內政部警政署警察廣播電臺)

• 財團法人客家公共傳播基金會/AI客語語音廣播自動生成系統(報名單位:財團法人客家公共傳播基金會)

• 許世平、李健鴻/新聲紀元(報名單位:臺北廣播電臺)



七、特別貢獻獎(得主)

張茂隆先生(藝名:張民)